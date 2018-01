REAGERER: Tidligere tillitsvalgt i kvinnens klasse ved Kunsthøgskolen reagerer sterkt på at læreren fikk bli ved skolen over flere år på tross av flere varsler. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Kvinnelig varsler om Kunsthøgskolen: – Da jeg varslet hadde de visst om dette lenge

Publisert: 11.01.18 17:47

En tidligere student ved Kunsthøgskolen i Oslo varslet om seksuell trakassering fra en lærer i 2016. – Jeg tenkte at det var bedre at vi sa ifra enn at nye elever skulle måtte oppleve dette fra ham i ettertid.

Forrige fredag og mandag ble det kjent at Kunnskapsdepartementet har fått flere varsler om seksuell trakassering og krenkelser, der én og samme lærer skal ha trakassert studenter ved skolen over lengre tid.

– Miljøet så lite, og den maktubalansen som er mellom lærere og studenter er usunn. Jeg forteller min historie på vegne av mange. Det er vondt å tenke på hvor mange som har varslet, sier hun til VG.

Da hun begynte på en bachelor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) høsten 2014 var kvinnen i 20-årene én av få studenter som var tatt inn i klassen.

– Forventningene mine ble innfridd. KHiO er en fantastisk og ressurssterk skole, men denne saken ødela dessverre en del for læringsmiljøet, sier hun.

– Tenkte at jeg var prippen

Ett skoleår hadde hun den aktuelle læreren fast flere dager i uken.

Kvinnen reagerte på at læreren til stadighet kom med det hun oppfattet som seksuelt ladede kommentarer om kroppen hennes.

– I begynnelsen klarte jeg ikke å ta det helt inn over meg. Men tenkte at jeg var prippen, eller at jeg ikke forsto humoren. Jeg tenkte at dette måtte jeg bare tåle, og hvis jeg reagerte på noe tøyset han det bare vekk:

– Han har stor respekt i miljøet. Så jeg fikk et slags ambivalent forhold til ham. Mange av lærerne våre er også de menneskene som skal gi oss jobb når vi er ferdige, sier hun.

Etter en stund fikk hun likevel nok, og høsten 2016 varslet hun sammen med en medstudent den tillitsvalgte i klassen om lærerens oppførsel.

– Det tok veldig lang tid før vi turte å varsle. Mye fordi læreren og en ansatt i skoleledelsen hadde en relasjon som kunne gjøre det komplisert. Men også fordi vi var redde for at dette skulle ødelegge for karrierene våre i fremtiden, utdyper hun.

– Det var veldig vondt

Disse opplevelsene fortalte hun blant annet om i varselet til skoleledelsen i 2016.

« Midt i en klasse ber han meg komme bort til ham mens de andre er i rommet, for å fortelle meg noe. Han lener seg inntil meg og stryker hånden sakte nedover ryggen min mens han hvisker meg i øret: «you look so sexy ».

« En gang møter jeg ham tilfeldig. Han sier jeg ser kald ut og tar av seg jakken min og tar den på meg. Så sier han at han trenger noe i jakken, og han strekker hånden over brystet mitt og «leter» etter noe. Da han er ferdig avslører han at han ikke skulle ha noe jakken, han ville bare føle på brystet mitt. Han sier også «I can do that, cause we´re not at school ».

– Det var veldig vanskelig på den tiden. Slike ting tar mye energi og tankekraft. Det var veldig vondt, forteller hun til VG.

– De visste om dette

Kvinnen og medstudenten gikk med på å møte instituttets dekan sammen med den tillitsvalgte i klassen etter at de hadde sendt varselet i 2016. Dermed hevet de anonymiteten bak varselet overfor skolen.

– Noe av det som sjokkerte meg mest under møtet var at de tydelig var klar over at hans oppførsel hadde vært problematisk tidligere. Likevel underviste han. Vi fikk beskjed om at han kom til å få en advarsel. Det så i ettertid ikke ut til at saken fikk noen større konsekvenser for ham. Vi hadde ham som underviser under det siste vårsemesteret, det var veldig ubehagelig, sier hun.

– Vurderte du noen gang å anmelde hendelsene?

– På den tiden hadde vi tillit til at ledelsen ville gjøre det riktige, og det hadde blitt en mye større påkjenning å anmelde selv, sier hun.

Kunnskapsdepartementet (KD) ba i sitt brev om at det vurderes politianmeldelse av forhold som kan være straffbare, etter de mange varslene mot underviseren. Ledelsen ved skolen skal besvare departementets brev innen 12. januar.

– Jeg har sagt mye dumt

Den aktuelle læreren som varselet omhandler sier til VG at han gikk bort til kvinnen for å vekke en reaksjon i forbindelse med undervisningen.

– Det er ingen unnskyldning. Jeg kan ikke huske at jeg sa de tingene hun refererer til. Det var likevel ikke ment til fordel for meg selv, men for å få en faglig reaksjon. Om jeg sa det hun sier var det feil sagt, sier han til VG.

Den tidligere læreren understreker at han hadde et tett forhold til studentene sine, og at de flere ganger tok kontakt med ham for å snakke om faglige ting, men også personlige problemer.

– Jeg vet at jeg også har snakket med dem om min personlige frustrasjon, sier han.

Han mener at det er, særlig for tiden, ekstremt utfordrende å være en mannlig heteroseksuell pedagog i en kvinnedominerte bransje. Fordi han ikke kan uttrykke seg på samme måte som kvinnelige eller homofile pedagoger – da dette vil bli oppfattet som sexistisk, sier han.

– Jeg kan ikke vite hvordan det jeg sier mottas. Et menneske som har mitt rykte kan og vil trolig mistolkes, ryktene forfølger meg, det forventes ikke bedre. Jeg kan bare si hva som var mine intensjoner, og det var ikke å trakassere eller få noen til å føle ubehag, understreker han.

Han forklarer den siste episoden med jakken som et uhell, og at han selv kvapp til.

– For så å forsøke å fleipe det bort ved å si at jeg ikke hadde lett etter noe likevel, og at jeg kunne gjøre det fordi jeg ikke var på skolen. Det var en dum måte å håndtere situasjonen på. Jeg skulle bare ha sagt unnskyld. Jeg har sagt og gjort mye dumt, sier han.

– Ledelsen burde sagt at nok var nok

Studenten som var tillitsvalgt i kvinnens klasse under tiden, bekrefter hennes historie overfor VG. Han er sjokkert over at skolen lot læreren undervise på tross av flere varslingssaker over lengre tid.

– Det er helt sykt. Skolen burde fjernet en person de visste at gjorde slike ting. På tross av at han er flink i sitt fag. På et tidspunkt burde ledelsen ha sagt at nok var nok, sier han til VG.

Mannen i 20-årene forteller at dekanen tok ryktene om læreren alvorlig da han først gikk til henne med det han hadde blitt fortalt, og arrangerte et møte med jentene der hun ba dem fortelle om ubehagelige hendelser.

– På en måte var det fint, fordi dekanen sto litt utenfor den tette kjernen som ledelsen ved skolen består av. Alle har liksom vært bestevenner i 20 år, eller har enda tettere relasjoner, det kan ha gjort det vanskeligere for varslerne å si ifra, utdyper han.

VG har vært i kontakt med dekanen, som sier at hun ikke kan kommentere personalsaker, og henviser til skolens rektor Jørn Mortensen.

– Problem dersom utrygt å varsle

Rektor og styreleder Jørn Mortensen opplyser til VG at høyskolen har mottatt et varsel om seksuell trakassering som strekker seg helt tilbake til 1995 – for over 22 år siden. Varselet er relatert til varselet som Kunnskapsdepartementet fikk før helgen – og som knytter seg til én og samme lærer – den samme læreren som kvinnen i 20-årene forteller om.

Han avslår å kommentere hvorfor ikke varselet fra studenten som VG omtaler, har fått konsekvenser for læreren som er involvert i flere av varslingssakene.

– Jeg kan ikke kommentere det, ettersom det er en personalsak, dessverre, svarer Mortensen.

– Eks.studenten som VG har snakket med, og en annen varsler ventet med å varsle fordi de var redde for at dette skulle ødelegge karrierene deres. Hva tenker du om terskelen for å varsle om seksuell trakassering på Kunsthøgskolen?

– Jeg mener det er et alvorlig problem dersom man som student ikke føler det trygt å varsle av frykt for represalier enten på skolen eller i arbeidslivet. Dette er en del av den generelle diskusjonen etter oppropene #nårdansenstopper og #stilleforopptak, og skal diskuteres og ryddes i her på Kunsthøgskolen, svarer han.

På spørsmål om hvorfor læreren som varslene omfatter, ikke er avskjediget, henviser Mortensen til at dette er en personalsak som omfattes av taushetsplikt.

Det samme henviser han til når VG spør om lærerens personlige relasjon til en ansatt i høyskoleledelsen kan ha virket dempende på studentenes varsler og bekymringsmeldinger.

Rektor Mortensen velger å svare generelt.

– Dette er en del av bakgrunnen for at det er varslet til KD. Vi skal ikke ha strukturer på KHiO som produserer en taushetskultur eller frykt for å si ifra. Dette vil bli adressert, og derfor er det også meldt i vårt svar til departementet den 22. desember at strukturelle endringer kan være nødvendige, svarer han.

Mortensen er oppmerksom på at det er et spesielt skjevt maktforhold mellom lærere og studenter i nettopp dette høyskolemiljøet.

– Jeg har adressert de asymmetriske maktrelasjonene mellom student og lærer tidligere i et brev fra rektor til høyskolen 30. oktober. Det er en asymmetri her, og det er ingen tvil om at dette krever spesiell årvåkenhet og bevissthet, skriver han i en epost til VG.