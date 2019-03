DØMT: Stefaren ble dømt til åtte og et halvt års fengsel for å ha begått seksuelle overgrep, trusler og familievold. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Utviklingshemmet jente fortalte læreren om overgrep – nå er stefaren dømt

Etter å ha blitt undervist om seksuelle overgrep på skolen, fortalte den lettere utviklingshemmede jenta om hva stefaren hadde utsatt henne for. Nå er han dømt til en lang fengselsstraff.

Publisert: 04.03.19 17:14







Ifølge dommen fra Oslo tingrett begikk stefaren seksuelle overgrep mot jenta i tre og et halvt år fra 2013 til 2017.

Mannen truet også jenta med å drepe henne og resten av familien hvis hun fortalte noen om de seksuelle overgrepene, eller hvis hun ikke gjorde som han ba henne om, ifølge dommen.

Tiltalte hevdet seg uskyldig.

les også Forsker: – Blinde og svaksynte kvinner nesten dobbelt så utsatt for overgrep

Fryktregime

Retten fant det bevist at mannen hadde skapt et regime av «kontinuerlig utrygghet og frykt for vold».

Mannen, som også ble funnet skyldig i familievold og seksuell handling med en annen stedatter, ble dømt til fengsel i åtte år og seks måneder. Han ble frifunnet for å begått voldtekter mot sin kone.

Mannen ble dømt til å betale 350.000 kroner i oppreisning til jenta, samt oppreisning til andre familiemedlemmer.

les også Miljøterapeut dømt for seksuelle overgrep mot utviklingshemmet kvinne

Oppdaget på skolen

Det var en lærer på skolen til jenta som fikk mistanke om at jenta var blitt utsatt for overgrep fra stefaren.

Læreren hadde fortalt elevene om at de måtte passe seg for å ikke bli utsatt for seksuelle overgrep og undervist i hva seksuelle overgrep er.

Da læreren spurte elevene om de var blitt utsatt for overgrep kunne hun se en reaksjon hos jenta, og snakket derfor med henne alene etterpå.

Det var da jenta fortalte om de omfattende overgrepene og drapstruslene. I etter tid fikk jenta fått påvist posttraumatisk stresslidelse som følge av overgrepene.

– Det er en veldig alvorlig sak som involverer en veldig sårbar jente. Vi er tilfreds med at hun er tatt på alvor og at hun har fått en god oppfølgning av politi og rettsvesen, sier bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen til VG.