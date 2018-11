VARM HØSTUKE: Det blir uvanlig varmt for årstiden, ifølge Meteorologisk institutt. Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

Varmere over hele landet til uken

NYHETER 2018-11-03T21:16:49Z

Til uken blir det varmere enn normalt over hele Norge. Det kommer varm luft fra sør, som gir oss temperaturer på mellom 10–15 grader flere steder i landet.

Publisert: 03.11.18 22:16

Den kaldeste og mørkeste delen av året er i anmarsj, men kulden ser ut til å la vente på seg. Til uken slipper du trolig å tenke på vintertøy til deg selv og eventuelle barn.

– Det blir varmere enn normalt på denne tiden av året, opplyser Kristin Seter, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt til VG.

Østlandet, som normalt pleier å ha kuldegrader i november, vil merke den største temperaturforskjellen, ifølge statsmeteorologen.

Varm luft inn fra sør

Men det blir også varmere i andre deler av landet. Bergen og Oslo vil ha omtrent samme temperatur, rundt 10 grader. Det største avviket fra normalen blir i hovedstaden, ifølge Seter.

På Pent.no ser du varslede temperaturer én uke frem i tid, fra både Yr og Storm. For hovedstaden melder Storm om varmest temperatur onsdag med 10 grader etter lunsj. Med 12 grader blir det enda litt varmere i Bergen på samme tid.

Tromsø holder seg også på pluss-siden av termometeret. Varmest blir det på mandag, med 9 grader. Trondheim starter og ender uken med 8 grader på dagtid. Kristiansand har 10 grader på dagtid både onsdag og søndag.

Les også: Derfor er det viktig for barn å være utendørs

Meteorologisk institutt har også varslet om temperaturøkningen på Twitter .

På Twitter har Meteorologisk institutt også meldt at et høytrykk øst for Norge ser ut til å bygge seg sterkere til neste uke. Høytrykket holder lavtrykkene litt på avstand. Den varme luften som kommer inn fra sør kan også bety at skyene vil henge tungt nedover fjellsidene flere steder, særlig Østafjells, ifølge Meteorologisk institutt.

Fønvind

De aller varmeste plassene blir nok på Nordvestlandet, ifølge Seter, som tror fønvind vil bidra til dette. Fønvind er varm vind som blir sugd ned fra høyere luftlag, særlig i fjellstrøk.

Luften presses dermed sammen, noe som øker temperaturen. Økningen kan være veldig kraftig, særlig hvis luften i høyden er varm i utgangspunktet, forklarer yr.no .

Les også: 22 inneaktiviteter uten skjerm

I høstferien sørget nettopp fønvind for at det ble sommertemperatur i Tafjord i Møre og Romsdal. Det var allerede mildt, men natt til søndag 14. oktober steg varmegradene fra 10,9 til 25,1 på kun én time! Varmen kom i det vinden snudde 180 grader, og økte på fra sør-sørøst, skriver yr.no .

For 15 år siden var det fønvind som ga varmerekord i nettopp Tafjord. 6. november 2003 ble det målt 21,8 grader her. I motsatt ende av temperaturskalaen finnes det en solid kulderekord for november måned. 28. november 1904 ble det målt 41,8 kuldegrader i Karasjok i Finnmark. Det viser statistikk fra yr.no .

Høsten på Vestlandet har ellers vært våt. VG skrev nylig at måneder med rekordnedbør på Vestlandet kan være over. Men november ser tørr og mild ut, ifølge i prognosene.

Les også: Tre måneder rekordnedbør snart over – tørrere og milde signaler for november