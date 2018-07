INGEN KOMMENTAR: Per Sandberg ønsker ikke å kommentere hvilken relasjon han har til Bahareh Letnes (28), men avviser at han har en relasjon til selskapet hennes. Dette bildet er lagt ut på hennes Instagram-konto, som har 7000 følgere. Foto: Skjermdump Instagram

Fiskeriministeren på privat Iran-reise med eier av sjømat-selskap

Publisert: 27.07.18 20:01 Oppdatert: 27.07.18 20:28

NYHETER 2018-07-27T18:01:06Z

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil ikke svare på hvilket forhold han har til norsk-iranske Bahereh Letnes (28) eller om han har vurdert sin habilitet. Hun driver et selskap for eksport av fisk. Nå er de på ferie sammen i Iran.

På Stortinget stilles det nå spørsmål rundt Sandbergs relasjon til Letnes.

Denne uken la iranskfødte Letnes ut flere bilder av seg selv og Per Sandberg på sin Instagram-konto. På et bilde spiser de to middag sammen, og Sandberg holder rundt Letnes i den iranske provinsen Mazandaran.

Sandberg vil ikke kommentere hva slags forhold han har til Letnes.

De to figurerer sammen på en rekke bilder Letnes har publisert i sosiale medier, blant annet under feiringen av iransk nyttår i mars.

– Jeg er på feriereise. For øvrig har jeg ingen kommentar til VGs ønske om innsyn i mitt privatliv, skriver Sandberg i en e-post til VG.

Letnes opprettet i januar i år firmaet «B&H General Trading Company Bahareh Letnes», som hun blant annet oppgir skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

Fiskeriministeren sier til VG at han ikke har noen forbindelse til selskapet. VG spør om han har vurdert om hans relasjon til Letnes kan komme i konflikt med rollen som statsråd med ansvar for fiskeriforvaltningen.

Han svarer ikke på om de har gjort en habilitetsvurdering.

– Nærings- og fiskeridepartementet eller statsråden har ikke, og har ikke hatt noen relasjon til selskapet eller annet som det henvises til, er svaret fra Fiskeridepartementet og Per Sandberg.

Vil ta saken til Stortinget om ikke Sandberg svarer

Nestleder i Stortingets næringskomité Torgeir Knag Fylkesnes (SV), forventer at Sandberg kommer på banen og oppklarer sitt forhold.

– Det er viktig å få klarhet i om dette er et tilfelle av sammenblanding mellom politikk og privatliv. Dersom det er snakk om et ryddig forhold, vil jeg ønske dem lykke til, sier han.

Fylkesnes mener det er uheldig dersom det er snakk om en forretningsmessig interesse i forholdet, men er ikke urolig for statsrådens arbeid rettet mot Iran.

– Dersom jeg ikke får klare svar fra fiskeriministeren vil jeg ta dette opp som et skriftlig spørsmål i Stortinget, sier Fylkesnes .

Sandberg har vist et – i norsk sammenheng – uvanlig sterkt engasjement for Iran , helt fra han reiste dit på statsrådsbesøk i oktober 2016. Da reiste han på frierferd for eksport av norsk laks til Iran – og har siden prøvd å få i gang en storstilt fiskesatsing .

Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget, påpeker at Iran-spørsmålet er sensitivt i Norge.

– Vanligvis er ikke statsråders private relasjoner og feriemål noe offentligheten skal bry seg med. Men Iran-spørsmål er så følsomt at en statsråds besøk neppe vil bli oppfattet som noe privat. Jeg forutsetter derfor at Sandbergs reise og øvrige Iran-relasjoner er avklart med Statsministeren, sier Pollestad til VG.

Sandberg: – Jeg er på feriereise

VG spør Per Sandberg om han under sin nåværende Iran-tur har hatt møter med myndigheter, organisasjoner eller næringslivsaktører. Norge har ikke et sikkerhetspolitisk samarbeid med Iran, og PST har advart om at de driver etterretning mot Norge.

VG påpeker at Iran er et uvanlig reisemål for en statsråd, og spør om Sandberg har informert eller klarert reise til Iran med Utenriksdepartementet eller Statsministerens kontor. I tillegg til om det er andre deltagere på reisen enn Sandberg og Letnes.

Sandberg skriver at han er på feriereise - og svarer ikke på resten av spørsmålene.

– Hvem som deltar på mine private reiser har jeg selvfølgelig ingen kommentar til, skriver Sandberg i en e-post.

Sjømatnæringen: Liten interesse for Iran Utfordringer på markedet har satt en stopper for Sandbergs Iran-satsing. – Man rammes av storpolitikken. USA har sanksjoner mot Iran, som gjør at bedrifter opplever uro, noe som legger en demper på investeringene, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Han forteller om problemer med penger inn og ut av Iran og at relasjoner til Iran vanskeliggjør innreise og handel med USA. – Dette har svekket investeringsviljen den senere tiden, det er andre land som har større betydning, sier han. Tidligere i sommer ble det kjent at Per Sandberg og kona Line Miriam Sandberg var separert . Han kjøpte seg like før sommeren også en ny bolig i Mandal

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med Letnes fredag. Hun har tidligere overfor Fiskeribladet, som har skrevet om relasjonen til Sandberg, avvist at hun er fiskeeksportør.

– For det første er selskapet kun registrert med sikte på handel mellom Norge og Iran, selskapet har ikke eksportert eller importert noe som helst. Selskapet har heller ikke tillatelse til å eksportere sjømat, og vil med stor sannsynlighet bli slettet, skrev Letnes da til Fiskeribladet.

– Ditt spørsmål vedrørende Fiskeriministeren er fullstendig irrelevant, da hverken selskapet eller jeg har eksportert sjømat fra Norge. Jeg er ikke og har aldri vært fiskeeksportør, skriver hun.

Deltok på Iran-arrangement – fikk kritikk fra sine egne

Frps Christian Tybring-Gjedde, en sterk kritiker av det iranske regimet, har tidligere kritisert Sandberg for at han deltok på en nyttårsfeiring på den iranske ambassaden den 24. mars i år.

– Jeg synes det er helt unødvendig og uheldig. Som medlem av et regjeringsparti, har ikke jeg fått informasjon om hvorfor vi skal ha så tett kontakt med Iran. Så lenge jeg ikke har fått en forklaring på dette, er jeg imot det, sa Tybring-Gjedde til Nettavisen .

Tybring-Gjedde ønsker i dag ikke å utdype kritikken overfor VG.

– Jeg ser ikke nødvendigheten for at man skal ha denne typen relasjon med terrorregimet Iran, var beskjeden fra Frp-politiker og norskiraner Mazyar Keshvari i Nettavisen.

Sandberg deltok også på et møte for oppstart av en venneforening for Iran og Norge, hvor Letnes også deltok. Fiskeridepartementet opplyser til VG at «Sandberg deltok som 1. Nestleder i Frp».

– Har Letnes ved noen anledninger fulgt Sandberg på arrangementer/reiser hos den iranske ambassaden i Oslo, til Iran eller i møter/arrangementer i regi av norske sjømatbedrifter/foreninger/organisasjoner? spør VG Sandberg.

– Letnes har ikke fulgt Sandberg på noen møter eller reiser knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet, eller politisk relaterte reiser/møter knyttet til hans virke som fiskeriminister, skriver Fiskeridepartementet i en e-post.