UTBRUDD: Trondheim, som i utgangspunktet har hatt lite smittet sammenlignet med Oslo og Bergen gjennom pandemien, har nå høy smitte og stigende smittetrend. Foto: Gorm Kallestad

Nå har Norge stigende smittetrend

38 kommuner har stigende smittetrend ifølge VGs oversikt. Med 431 nye registrerte smittetilfeller, bikket også trenden nasjonalt over til å være stigende.

Siden 19. november har smittetrenden i Norge enten vært enten synkende eller flat. Nå snur den altså igjen, og viser en stigende smittetrend.

Kommunene med flest smittetilfeller de siste 14 dagene finner vi hovedsakelig i tillegg til Oslo i Viken, men også Trondheim, Skien, Lillehammer og Bergen er blant kommunene.

Flere kommuner med større utbrudd

Lørdag registrerte Trondheim ifølge kommunens egne tall flere nye smittede på en enkelt dag enn de har gjort noen gang tidligere under pandemien.

Det er omtrent én uke siden situasjonen i byen ble snudd på hodet. Smitten kunne hovedsakelig spores til en juleforestilling der de fleste involverte var smittet og det eritreiske miljøet.

Formannskapet i kommunen innførte munnbindpåbud for å ta kontroll på situasjonen. Samtidig rapporterte smittesporerne om at folk hadde langt flere nærkontakter enn de skal.

I Skien er det registrert 220 smittetilfeller de siste 14 dagene. Der er alle skolene nå på rødt nivå. Også i nabokommunene har de sett økende smitte, og sykehuset i Telemark er nå i gul beredskap.

I Fredrikstad er det registrert 270 tilfeller de siste 14 dagene, mens det i Sarpsborg er tallet 255. Utbruddet i Sarpsborg den siste uken er blant annet tilknyttet Nortura og to kristne miljøer i kommunen. I Fredrikstad er elever og ansatte ved flere ulike skoler berørt av smitten, og kommunen har oppfordret innbyggerne til å senke terskelen for testing på grunn av «villsmitte».

I Lillehammer har smitten vært så omfattende at kommunen ble nødt til å innføre hjemmeskole i kommunen. I barnehagene har kommunen varslet en utfordring med å sikre nok bemanning som kjenner barna fra før gjennom julen, og oppfordrer til minst mulig bruk.

STØRSTE UTBRUDD: Lillehammer har i desember opplevd sitt største coronautbrudd siden pandemien startet. Foto: Geir Olsen

Slik beregnes trenden

VGs beregning av smittetrenden gir en indikasjon på om den synker, stiger eller har flatet ut ved å summere smittetilfeller den siste uken og sammenligne det med summen for to uker siden. Blant flere kriterier må endringen være på 15 prosent eller mer den ene eller andre veien for at trenden skal snu.

Det betyr at i en mindre kommune med lite smitte, skal det få smittetilfeller til før trenden snur. I Oslo, som har flest nye smittede av alle kommuner, er trenden imidlertid flat - altså omtrent som før.

