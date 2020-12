STATSRÅD: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Frykter vaksinekrise i fattige land: − Nå må vi «cut the crap»

Fattige land risikerer å stå uten coronavaksine frem til 2024, melder Reuters. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (Krf) deler den bekymringen.

– Bildene vi har sett de siste dagene av folk som får vaksiner er forhåpentligvis begynnelsen på slutten for dette svineriet. Men det er bare tilfellet dersom vi er like desperate etter å se at bestemoren i Malawi få sin vaksine som at søskenbarnet på Gjøvik får sin, slår Ulstein fast i dette intervjuet med VG.

Poenget hans er at dersom vi ikke får kontroll på viruset over alt, så har vi i praksis ikke kontroll noe sted.

Derfor kommer han med en svært tydelige utfordringer til legemiddelindustrien og til verdens rike land.

For førstnevnte lister han opp tre prinsipper, for å sikre gode vaksiner til flest mulig:

Full åpenhet rundt avtaler om innkjøp av covid-19-vaksiner, legemidler og tester.

Sikre kostpris til verdens fattige land – dette er ikke tiden for høy profitt.

Produksjonskapasiteten må økes ved å dele teknologi og kunnskap.

Til de rike landene har han følgende budskap:

– De må være med å finansiere dette. Flere må melde seg på, for det mangler penger. Nå må de som har sagt de skal bidra faktisk gjøre det. Både nasjoner og næringsliv.

FIKK VAKSINE: Legen Timothy Harkin i New York er blant de aller første i USA til å få coronavaksine. Foto: JUSTIN LANE / EPA

– Må skje nå!

Utviklingsministeren mener verden nå står foran den virkelig store testen, den som vil vise om vi går for et A-lag og et B-lag - der vi ender opp med at pandemien sirkulerer rundt i måneder og år og kanskje muterer -, eller om vi innser at det beste den rike delen av verden kan gjøre for å hjelpe seg selv, er å bedre tilgangen på vaksine også for de fattige landene.

– Nå må vi «cut the crap». Dette må skje nå! På få dager, uker og måneder må ting skje. Det haster med å få på plass midler til dette.

Ulsteins frykt er at vi i den rike delen av verden ikke skjønner vårt eget beste.

– Det er fortvilende å se at noen tror at det å karre til seg er det som skal redde oss.

«Svært høy fare for å mislykkes»

Reuters skriver altså at de har fått innsyn i dokumenter som sier at arbeidet med å skaffe vaksiner til fattige land allerede i 2021 står i «svært høy fare for å mislykkes». Milliarder av mennesker risikerer å ikke få tilgang til vaksiner før så sent som i 2024, heter det også.

Målet til Verdens helseorganisasjon (WHO) er å levere minst to milliarder vaksiner innen utgangen av neste år for å dekke 20 prosent av de mest sårbare menneskene i 91 land hovedsakelig i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

KENYA: Helsepersonell måler temperaturen på en kvinne utenfor et sykehus i Nairobi i mars, kort tid etter at landet hadde registrert sine første coronatilfeller. Foto: LUIS TATO / AFP

Dokumentene, som er utarbeidet for styret i Gavi, en koalisjon av regjeringer, legemiddelfirmaer, veldedige organisasjoner og andre internasjonale organisasjoner, som administrerer globale vaksinekampanjer og jobber i tett samarbeid med WHO om å få vaksiner ut til fattige land, forteller blant annet at man sliter med å skaffe de nødvendige midlene

En talsperson for Gavi sier til Reuters at de fremdeles tror at målene kan nås, men at det er viktig for dem å gjøre vurderinger av hva som kan stikke kjepper i hjulene for planen, og at det er dette dokumentene reflekterer.

Her kan du se hvordan de ulike vaksinekandidatene ligger an:

Idiotien

Dag Inge Ulstein mener det Reuters skriver bør skremme livet av oss. Han mener at dersom de rike landene plasserer fattige land bakerst i køen havner vi i praksis der selv også.

– Det er det som er idiotien, og det håper jeg går opp for folk med beslutningsmyndighet.

Han gir uttrykk for at han er virkelig redd for at det lyset ikke skal gå opp for de rette folkene, men samtidig er han forsiktig optimist, fordi han ser det er mange sterke krefter i sving.

Men det er tid for handling, ikke bare ord.

– Det var mange fine ord blant G20-landene nylig, men flere må gjøre som Canada, New Zealand, Singapore og oss i Norge, sier han.

Han mener Norge har troverdighet når han nå utfordrer andre land til å bla opp mer. Norge har bidratt med til sammen 4,5 milliarder kroner til den internasjonale koalisjonen for bekjempelse av pandemien (ACT-A), som Norge også leder sammen med Sør-Afrika.

Venter på USA

Ministeren forteller at norske myndigheter er på telefonen bokstavelig talt døgnet rundt – på grunn av tidsforskjeller – for å pushe andre til å følge etter. Han har også tro på at andre vil lytte, nettopp fordi Norge har en lederrolle i ACT-A.

SNART PRESIDENT: Joe Biden overtar snart som president i USA. Det kan endre på landets holdning til å bidra til å spre vaksinen til alle land. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Men det han mener kan gjøre en virkelig forskjell er om et land som USA tar ansvar. Det har det så langt vært dårlig med, men deres representant i forrige ACT-A-møte var oppløftende.

– For første gang tok USAs representant ordet. Det han sa var kort fortalt «nå kommer vi». DA endret dynamikken i rommet seg med en gang. Det var veldig interessant å se, sier Ulstein, og avslutter med et dårlig skjult stikk mot Donald Trump, som går av som president 20. januar:

– Jeg tror kan komme noe spennende fra USA i januar. Det skaper optimisme.