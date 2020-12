NØKKELPERSON: Richard Bergström forhandler om vaksiner med EU på vegne av Norge. Foto: Pontus Orre

Sveriges vaksinekoordinator: − Det er nå alvoret begynner

STOCKHOLM/OSLO (VG) Mannen som forhandler om vaksinedosene på vegne av Norge, tror 1,2 millioner nordmenn kan være vaksinert innen mars.

– Disse siste ukene har vært enormt spennende, for nå skjer det virkelig! Vaksinene ser ut til å fungere, og det er nå alvoret begynner, sier Richard Bergström ivrig fra en hotellobby i den svenske hovedstaden.

For den svenske vaksinekoordinatoren er det uhyre hektiske dager. Vi er bare uker unna å potensielt kunne motta de første vaksineforsendelsene i januar når VG treffer den globetrottende svensken i Stockholm, der han er på jobbreise fra Sveits, hvor han bor til daglig.

Bergström forhandler om vaksineinnkjøpsavtaler for EU, og er også den som sikrer Norge vaksiner: Innkjøpene gjøres gjennom et program som er forbeholdt EU-medlemslandene, men alle landene avgir likevel doser til Norge. Det skjer rent praktisk ved at Sverige kjøper inn disse dosene, og så videreselger dem til Norge.

Det er Pfizers vaksinekandidat som ligger nærmest en godkjenning i EU og Norge.

Denne vaksinen leveres i pakker på 975 doser, som alle må brukes innen fem dager etter at de klargjøres for bruk. Derfor må alle byer og tettsteder som skal motta dem, ha klar en effektiv fremdriftsplan for bruken. Bergström understreker at det er svært viktig at alle land står klare til å ta imot vaksinene når de kommer.

– Det kommer masse vaksiner første kvartal, og alle må forberede seg. Det ville være en skandale om vaksiner ble liggende ubrukt.

Les mer om hvordan Pfizer-vaksinen kan distribueres i Norge med spesiallagde fryserbokser her.

Omtrent 2.5 millioner doser i første kvartal

Første kvartal av 2021 regner Bergström med at Norge totalt vil få omtrent 2.5 millioner vaksinedoser. Siden de vaksinene som er mest aktuelle for godkjenning må gis i to omganger, vil det være nok til å vaksinere 1.250.000 nordmenn innen mars neste år, sier han til VG.

Men det er flere ulike vaksiner som kan komme, så det er vanskelig å vite nøyaktig, påpeker han. Avtalen Norge har med EU-landene, gjennom Sverige, er at vi skal få én prosent av hver vaksine.

– Det er én prosent av hvert vaksineparti. Etter det blir det én prosent av forsendelsene enten hvert kvartal eller måned. Men den første leveransen skal ut til alle land samtidig, sier koordinatoren til VG.

Ennå er ingen vaksine er godkjent i EU-systemet, men to vaksiner er inne i siste fase av prosessen: Kandidatene til Pfizer/BioNTech og Moderna.

Begge har søkt om betinget godkjenning i Europa, og levert sine siste store datapakker til Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). EMA har planlagt et ekstraordinært møte til den 29. desember for Pfizer, og den 12. januar for Moderna, der de vil komme med sin anbefaling. Hvis konklusjonen er positiv, kan EU-kommisjonen fatte et vedtak innen få dager, og vaksinen kan så rulles ut i EU og Norge.

Les alt om vaksiner og hvordan de blir godkjent i VGs vaksinespesial.

– Vet man sikkert hvor mye den første leveransen fra Pfizer vil bli på?

– Vi har en avtale som har et visst volum for første kvartalet, men vi har Ikke ennå fått eksakt leveranseskjema. Sverige kommer til å få et par- tre hundre tusen vaksiner allerede i januar og Norge litt mindre enn det, på grunn av innbyggertallet, sier han.

PÅ FARTEN: Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström er konstant på farten mellom sitt gamle hjemland og sitt nye, Sveits. Foto: Pontus Orre

– Må helgardere oss

Selv om det teknisk sett er Sverige som sikrer Norge vaksinedosene, blir de levert direkte til FHI fra produsentene, uten å gå via Sverige, sier Bergström. Han sier jobben med å forhandle om vaksiner er enormt spennende, men samtidig har et stort alvor over seg, fordi det betyr mye for folk.

– Hva har vært den største utfordringen i dette arbeidet?

– Det har vært på kommunikasjonssiden. Å få alle til å skjønne at det ikke handler om én vaksine, men mange, for vi må helgardere oss. EU-samarbeidet har gått fantastisk bra i denne sammenhengen, sier han.

Det er FHI som har fått i oppdrag å lage den overordnede nasjonale vaksineplanen som regjeringen vedtar for Norge.

Hvis Pfizer-vaksinen, som kan være vanskelig å distribuere, blir godkjent og kommer til Norge, vil løsningen ligne på den vi ser i andre land, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

– Vi vil også her ha en desentralisert lagring av vaksinene ved hjelp av de regionale helseforetakene. Helt konkret hvor disse fryselagrene vil være kan vi ikke si. Kommunene vil få vaksinen transportert helt frem, og når den kommer til kommunen er det ikke lenger behov for å lagre den i -70-frysere, men da har vaksinen holdbarhet på bare 5 dager. Vi jobber nå med å informere kommunene i detalj om dette, sier han.

Det er seks vaksinekandidater Norge kan få tilgang på gjennom EU. Fire av dem er inne i en godkjenningsprosess, og to har kommet så langt at det har levert en søknad om en betinget godkjenning på det europeiske markedet.

Klikk på hver enkelt vaksinekandidat for å lese mer om dem:

Publisert: 04.12.20 kl. 05:19

