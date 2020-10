STIGENDE TALL: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke overrasket over at det nå er over 40 innlagte med coronaviruset. Foto: Krister Sørbø

Høyeste antall innlagte siden mai: − Smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper

Det er nå 44 personer innlagt med coronavirus. Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er det en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige.

– Disse tallene er ikke overraskende. Vi har sett en stigende trend i antallet innleggelser siden september måned som reflekterer økningen i smitte som begynte i august, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Han påpeker at det fortsatt er en ganske stor variasjon i innleggelsestallene i sykehus fra dag til dag, men gjennomsnittet ligger betydelig høyere nå enn i september.

Det har ikke vært flere corona-innlagte på norske sykehus siden mai, viser VGs oversikt.

Nakstad sier at det har vært størst smittestigning i de største byene, men at også utbrudd i distriktskommuner bidrar til økningen.

– Tallene forteller oss at smitten har steget jevnt i Norge de siste to månedene og at reproduksjonstallet (R) nå dessverre ligger over 1. I tillegg ser vi at smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper også hos oss i Norge, på samme måte som vi har sett i Europa, sier han.

– Er det ventet at disse tallene vil fortsette å øke fremover?

– Det er en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige sakte oppover i Norge, men vi kan fortsatt snu trenden før det gir mer dramatiske utslag. Da er vi avhengige av at flere følger de grunnleggende smittevernreglene, sier Nakstad.

Han forteller at brudd på smittevernreglene forårsaker de aller fleste lokale smitteutbruddene.

– Folk flest er heldigvis fortsatt veldig flinke til å holde seg hjemme når de er syke, teste seg og holde avstand til andre. Det er et mindretall som ikke følger smittevernrådene og står for en ganske stor del av smittespredningen, sier Nakstad.

