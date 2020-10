Foto: Privat

Smitteutbrudd i Rakkestad – knyttes til traktortreff

Tirsdag har elleve rakstinger testet positivt for Covid-19. Foreløpig sporing i Østfold-kommunen viser at utbruddet har tilknytning til et arrangement.

NTB

Arrangementet var mandag 28. september på Rakkestad bygdetun. Kommunen oppfordrer alle som var på arrangementet i regi av Rakkestad Gammeltekniske og på veteranpløying i regi av Traktorcruising.no 3. oktober til å ta kontakt for å avtale tid for testing.

– Dette er alvorlig for Rakkestad, og jeg er svært bekymret, sier ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) i en pressemelding.

Kommunens kriseledelse er satt i beredskap, og det er iverksatt smittesporing.

– Reglene ble fulgt

Overfor Rakkestad Avis understreker kriseledelsen at det under begge de to arrangementene forskriftsmessig ble gjennomført. Veteranpløyingen foregikk utendørs, noe som kan bidra til å begrense smitten.

– Det ble tatt hensyn, og det var et godt smittevernregime, påpeker koordinerende sykepleier Silje Haugen på smittevernkontoret i kommunen til avisen.

Også et smittetilfelle i Indre Østfold kan spores til Rakkestad, bekrefter kommunikasjonssjef Mimi K. Slevigen i kommunen til Smaalenenes Avis.

I forbindelse med smittetilfellene er arrangementer på Familiesenteret og kulturhuset avlyst, og Skautun sykehjem og omsorgsboliger som er tilknyttet Skautun, er stengt for besøkende.

Flere tiltak vurderes

Kriseledelsen i Rakkestad kommune skal ha et møte onsdag morgen, hvor det kan bli iverksatt ytterligere tiltak.

I kommunen med i overkant av 8.000 innbyggere, ble mellom 20 og 30 personer testet mandag, og 40 personer ble testet tirsdag. Svarene på prøvene som ble tatt tirsdag, vil bli klare onsdag.

Publisert: 06.10.20 kl. 21:05 Oppdatert: 06.10.20 kl. 21:27