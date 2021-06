Slik blir de nye tiltakene i Oslo

Oslo åpner for skjenking til midnatt, opphever forbud mot flere enn ti i private hjem og fjerner munnbind-krav flere steder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres løpende.

– Fra og med i morgen fjernes store deler av coronareglene i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse tirsdag.

– De lettelsene vi gjør i dag er i tråd med de faglige rådene vi har hatt. Men for at gjenåpningen fortsatt skal være gradvis og kontrollert, må vi holde igjen på noe, sier han.

Lurer du på hvilke regler som gjelder der du er? Sjekk VGs oversikt her.

Han understreker at det ikke betyr at alle regler fjernes, men at det i hovedsak skal bli som i resten av landet.

Dette er endringene i Oslo:

Forbudet mot å være flere enn ti personer i private hjem oppheves. Dette er fortsatt en anbefaling nasjonalt

De lokale reglene for arrangementer fjernes. Det betyr blant annet at 600 personer kan tillates utendørs med faste tilviste sitteplasser. Sjekk konkrete eksempler på dette i faktaboksen under denne punktlisten

Lokale begrensninger for idretts-, fritidsaktiviteter og fritidsklubber, innendørs og utendørs fjernes

Bingohaller, bowlinger, lekeland og lignende kan åpne igjen

Det lokale kravet om to meters avstand fjernes. Dette har vært på eksempelvis restauranter, kjøpesenter og butikker. Kravet skal fortsatt gjelde på kollektivtrafikk og taxi

Antallsbegrensninger for butikker fjernes

Skjenkestopp vil uansett være ved midnatt frem til 24. juli

Disse tiltakene vil Oslo beholde:

Munnbindkrav i kollektivtransport og taxi

Regler for russefeiring beholdes til 4. juli

Påbud om hjemmekontor videreføres til og med 4. juli

Det vil fortsatt være en anbefaling om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport

Disse arrangementsreglene gjelder fra onsdag 16. juni Når Oslo fra onsdag 16. juni går over til å følge nasjonale regler, blir dette reglene for arrangementer: Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser og 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

For private sammenkomster på offentlig sted gjelder en begrensing på 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.

Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.

Utendørs tillates 600 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på tre grupper. Det betyr at det nå kan være 600 personer, fordelt på tre grupper, på for eksempel Intility eller Bislett. Vis mer

– Stor gjenåpningsjobb

Når skolen igjen begynner i august, sier byrådslederen at planen er at de skal kunne starte opp på grønt nivå. Det samme gjelder barnehager.

– Når ferien er over tyder mye på at vi kan si oss ferdige med det meste av smittevernbegrensninger. Men vi har en stor gjenåpningsjobb foran oss, understreker Johansen.

Han viser blant annet til at omkring 30.000 Oslo-borgere er helt eller delvis arbeidsledige, og at mange bransjer forventer lavere etterspørsel.

LETTER OPP: Byrådsleder Raymond Johansen fjerner store deler av coronareglene i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum

Synkende smitte i Oslo

VG fikk mandag opplyst at hovedstaden lå an til å droppe lokale corona-restriksjoner og følge de nasjonale, med ett unntak – nemlig å beholde skjenkestopp ved midnatt dersom den nasjonale reglen skulle bli enda mildere, slik byrådsleder Johansen nå har kunngjort.

Smitten i Oslo har vært og er synkende. I forrige uke ble det ifølge kommunens egne tall for første gang på ni måneder registrert færre enn 300 coronatilfeller på én uke. Det siste døgnet er det registrert 27 nye smittede i hovedstaden, ifølge kommunens egne tall.

Hvorfor melder kommunen min og VG om ulike smittetall?

VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.