I FELT: Renholderen (andre person til høyre) under arbeid for norske myndigheter i Afghanistan. Foto: Mo / Alireza Ayobi

Tidligere Afghanistan-ansatte til VG: Ikke hørt fra norske myndigheter

Afghanere som tidligere har jobbet for norske myndigheter, ber om opphold i Norge. Og forteller om en livstruende situasjon.

Av Amna Iqbal

Publisert: Nå nettopp

VG har tidligere skrevet hvordan afghanere som har vært ansatte for det norske forsvaret i Afghanistan, i starten av juli sendte et åpent brev til norske myndigheter om opphold her.

Brevet er skrevet av en tidligere renholder ved den norske basen i Mazar-e-Sharif, på vegne av seg selv og 13 andre tidligere ansatte.

Nå sier han til VG at afghanerne fremdeles ikke har hørt noe fra norske myndigheter.

– Situasjonen blir verre og verre for hver dag som går, forteller han.

– Taliban tar over flere områder. Vi trenger virkelig hjelp før det skjer noe med oss, legger han til.

TETT PÅ: Afghanere har over lang tid vært ansatte for norske myndighetene, alt fra renholdere til tolker. Foto: Mo/ Alireza Ayobi

Forstår at situasjonen i Afghanistan er krevende

I en e-post til VG forklarer statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet at han har forståelse for at situasjonen i Afghanistan er krevende.

I en instruks regjeringen sendte til UDI i juni, åpnet de for at andre enn tolker vil kunne få opphold, blant annet renholdere. Men det gjelder dem med en pågående kontrakt med norske myndigheter, noe de tidligere ansatte ikke har.

– De som tidligere har vært ansatte er ikke omfattet av den nye instruksen, forklarer Hiim i Justisdepartementet.

Bakgrunn: Striden om de afghanske ansatte I 2015, etter at det omfattende ISAF-oppdraget var avsluttet, endte en lang politisk strid med at tolkene som hadde bistått norske styrker, fikk opphold i Norge. I 2017 ble det bestemt at det også skulle gjelde for tolkene som bistår de norske spesialstyrkene i Kabul, som trener opp afghansk antiterrorpoliti. I juni i år ble det åpnet for at andre enn tolker kan få opphold. Vis mer

Han legger til at tidligere ansatte som har sendt et åpent brev til den norske regjeringen, har hatt mulighet til å søke om opphold etter de ordningene som gjaldt tidligere i tid.

– De som søkte og fikk avslag har fått sine søknader vurdert. Det legges ikke opp til noen fornyet vurderinger, sier statssekretæren.

Risikoen i Afghanistan kan ikke undervurderes

Venstre-politiker Ola Elvestuen reagerer på hva de tidligere ansatte forteller.

– Det er ikke noe tvil at tidligere ansatte for norske myndigheter er under stor risiko, sier Venstre-politiker, Ola Elvestuen.

STØTTE: Venstre politikeren, Ola Elvestuen det er viktig å hjelpe de tidligere ansatte og at det kun er snakk om et par mennesker. Foto: Frode Hansen

Han mener at regjeringen (som hans parti for øvrig sitter i) bør ta en ny vurdering av de tidligere ansatte.

– Det at de hadde to år på seg, hjelper lite. Situasjonen er annerledes i dag. Forsvaret vet også hvem disse menneskene er og hvordan deres situasjon er, forklarer han.

– Alle som har jobbet for Norge er potensielt utsatt

Etter uttrekningen av NATO og Norge fra Afghanistan er det komplisert for Norge å følge opp de enkelte ansatte i Afghanistan, mener et Afghanistan-ekspert ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), Kristian Berg Harpviken.

– VG har fått kontakt med andre som har vært ansatte for de norske myndighetene, hva tenker du om at det er flere som tør å stå fram?

– Det er naturlig nok mange som er redde, gitt Talibans fremgang og de klare truslene mot folk som har jobbet for norske myndigheter, forteller han.

PESHAWAR: Kristian Berg Harpviken ved PRIO sier situasjonen er ganske komplisert etter at Taliban overrasket med sin militære offensiv. Her er han i Peshawar, nord for Pakistan og grenseområde mot Afghanistan. Foto: PRIO

Paradokset er at det med forverret sikkerhet, og begrenset interesse fra internasjonale medier, så vil det bli vanskeligere å nå frem, sier Harpviken ved PRIO. Dermed er det viktig for dem som vil stå frem å gjøre det nå, forklarer han til VG.

– Mange reagerer også på at mens noen land gir asylmulighet, så holder andre tilbake, legger han til.

Frykter for livet

En annen mann som sier han jobbet for de norske myndighetene tar kontakt med VG fordi han frykter for livet sitt.

Han er ikke knyttet til de 14 som har skrevet det åpne brevet til norske myndigheter, men har vært klar over at dette er blitt sendt til dem.

– Det er flere enn de 14 som har tidligere vært ansatt for norske myndigheter som er utsatt, forteller han til VG.

forrige





fullskjerm neste ARBEID: Afghaneren viser til et ID-kort fra den perioden han sier han var hos norske myndigheter.

Afghaneren mener det er et sterkt initiativ og håper norske myndigheter vil ta en ny vurdering.

– Jeg jobbet for norske myndigheter fra perioden 2007 til 2012 som en del av husstaben, forteller han til VG.

– Mitt liv og min familie sitt liv er i fare her i Afghanistan. Det er uforutsigbart hva Taliban kan gjøre mot oss, forklarer han.

– Jeg ble tidligere identifisert av Taliban. Jeg ble skutt og skadet, men klarte å rømme vekk, forklarer han til.

Denne type situasjonen gjør det vanskelig å leve et normalt liv, det trengs derfor at vi får hjelp fra norske myndigheter, forklarer han.

Det siste flyet med norske kampsoldater kom hjem fra Afghanistan i slutten av juni: