Har ikke konkludert om byggeplasser i Bergen

Det er ikke fattet et endelig vedtak som omhandler om byggeplasser i Bergen skal stenge eller ikke. Gjør de det kan det ramme omkring 100 byggeplasser, ifølge helsebyråd Beate Husa.

Smittesporerne jobber nå for fullt med å spore smitten med muterte virus i Bergen, opplyser helsebyråd Beate Husa på en pressekonferanse.

Ett team jobber med den britiske mutasjon, mens ett team jobber med den sørafrikanske, opplyser helsebyråden. Ved to byggeplasser i kommunen er det påvist utbrudd med den sørafrikanske mutasjonen.

– Den jobben er mest krevende med det sørafrikanske, sier helsebyråden.

Det er også ett nytt tilfelle av den sørafrikanske mutasjonen som det ikke er avklart om kan knyttes til de allerede kjente tilfellene.

– Dette jobber vi med, sier Husa. Mandag testet kommunen svært mange.

– Når det det gjelder det britiske har vi nå en nye runde der vi sørger for at vi er helt sikre på at vi har fått avdekket alle nærkontakter, sier Husa.

Kan ramme mer enn 100 byggeplasser

På bakgrunn av byggeplass-utbruddene har kommunen ønsket at nasjonale myndigheter fattet vedtak på vegne av regionen, men fikk nei - og beskjed om å heller vurdere en lokal forskrift for å regulere dette.

Nå vil kommunen komme tilbake klokken 18 tirsdag om en eventuell lokal forskrift.

– Det er laget et utkast, men jeg ønsker ikke å gå inn på det, sier Husa.

Begge de utbruddsrammede byggeplassene er allerede stengt, og byrådet har hatt møte med bransjeorganisasjonene både mandag kveld og tirsdag morgen om en eventuell stenging av alle store byggeplasser.

– Det er ikke vanskelig å forstå at dette er vanskelig for bransjen dersom de blir stengt ned. Det er sannsynligvis mer enn 100 ulike byggeplasser, sier Husa.

Det er ifølge lister Arbeidstilsynet har delt med kommunen.

– Det dreier seg selvfølgelig om mange tusen medarbeidere. Bransjen er opptatt av at dersom byggeplassen stenges ned, er det likevel behov for å ivareta sikkerhet på arbeidsplassen og behov for å motta leveranser og forsyninger, sier hun blant annet om møtene hun har hatt med næringen.

ALLEREDE STENGT: Denne byggeplassen på Fantoft stasjon i Bergen er blant byggeplassene med utbrudd av mutert virus. Den er allerede stengt. Foto: Marit Hommedal, NTB

Mandag er det påvist 37 tilfeller av mutert virus ved analyse i sykehusregionen Helse Bergen, viser etatens oversikt. Helse Bergen analyserer coronatester for 18 kommuner i regionen, i tillegg til for mange av kommunene i Helse Fonna (deriblant Haugesund) og for Helse Førde.

13 tilfeller med mutert virus er i Bergen kommune, viser kommunens egen oversikt. Ni av dem er mutasjonen som først ble påvist i Sør-Afrika, mens fire er B117.

