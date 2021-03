Helseminister Bent Høie og Espen Nakstad i Helsedirektoratet ber om at folk holder seg til de de bor med i påskeuken. Foto: Helge Mikalsen / Håkon Mosvold Larsen

Ber folk droppe hjemreisen i påskeferien

Helsetoppene ber folk droppe å reise hjem til foreldre og svigerforeldre i påsken.

– Du skal ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet, sier helseminister Bent Høie til NRK torsdag morgen.

Uttalelsene kom kort tid etter at assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, tidligere på morgenen hadde fortalt VG at studenter kan reise hjem til familien dersom man følger smitteverntiltakene.

Nå legger Nakstad seg på samme linje som Høie, og sier at man ikke bør reise rundt for å besøke familie og slekt fordi det medfører økt risiko for smitte.

Nye smitterekorder gjør at regjeringen har bedt nordmenn unngå unødvendige reiser innenlands i påskeferien.

På en pressekonferanse onsdag repeterte helsedirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn Guldvog, at helsemyndighetene fraråder utenlandsreiser, men at de som ser det nødvendig kan reise innenlands.

– Ikke dra og bo med foreldre og svigerforeldre

Til statskanalen sier Bent Høie at det spesielt er de som bor i områder med høy smitte som frarådes å reise. Han nevner ikke studenter eksplisitt.

– Er du fra områder som har forhøya tiltak nå, skal du ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet og ikke dra for å bo på hotell andre deler av landet. Du skal unngå unødvendige reiser.

Han sier at det spesielt gjelder de områdene som har høyt smittetrykk.

– Er du i Oslo eller Viken nå og er opprinnelig fra Bergen, skal du ikke dra og bo med foreldre eller svigerforeldre, sier Høie til NRK.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Helseministeren, men har ikke fått svar enda.

RISIKO: Man bør ikke reise rundt i Norge for å besøke familie og slekt, sier Espen Nakstad. Foto: Hanna Thevik, VG

Nakstad: Vær med de du bor med

Espen Nakstad i Helsedirektoratet sa til VG torsdag morgen at det ikke har kommet noen egne regler for studenter, så det blir samme regler som alle andre.

– Når det gjelder studenter i Norge, så har man ikke kommet med noen spesielle råd der. Det blir det samme som for alle andre. Man må være påpasselig, sier han til VG.

Han har tidligere sagt at tiltakene kan endre seg raskt, og at det viktigste er å begrense kontakt med andre.

Etter Høies uttalelse presiserte Nakstad overfor Dagbladet at man ikke bør besøke familie.

– Så bør man ikke reise rundt i Norge for å besøke familie og slekt, for det medfører faktisk risiko for å spre viruset til nye deler av landet, sier Nakstad til Dagbladet torsdag.

Han sier at det er en stor risiko for at smitten sprer seg den kommende uken og i påskeuken, og at man derfor ikke bør reise.

– Det gjelder uansett om du er hjemme i påsken, om du jobber, har fri eller er på hytta. Man skal være mest mulig med de man vanligvis er sammen med, sier Nakstad til avisen.

– Ikke gå fra hus til hus

Torsdag morgen påpekte han til VG at dersom du må foreta en nødvendig reise hjem eller til hytta, er viktig å unngå å møte for mange, og at det beste er å treffes utendørs.

– Ikke gå fra hus til hus og delta på veldig sosiale aktiviteter i påsken, det er nok ganske viktig. Prøv å unngå kollektivtransport der det er mulig.

Ber utenlandsstudenter droppe hjemreise

Helsedirektoratet og regjeringen har tidligere sagt at studenter som studerer i utlandet ikke skal reise hjem.

Tidligere i mars snakket VG med Vilde Kristine Runnestø (26) som studerer i Milano. Hun har forsonet seg med at det ikke blir en påskeferie hjemme.

To uker før påsken trer endringene i reglene om karantenehotell i kraft, melder NTB. Til nå har det vært et generelt unntak fra plikten til opphold på karantenehotell for norske borgere.

Endringen innebærer at personer som er bosatt i Norge nå må oppholde seg på et karantenehotell inntil de kan vise til en negativt resultat på en coronatest avlagt tidligst dag tre etter innreise.

Onsdag snakket VG med kommuneoverlege Anders Brabrand. Han regner med at det kan komme opptil 20.000 påsketurister til den Hafjell i påsken. – Noen av dem vil helt sikkert ha med seg coronasmitte, sier han.