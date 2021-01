FÅR IKKE FORLATE: De fem arbeiderne som fortsatt er om bord på «Eide Trader» er bak fra venstre smører Elmer C. Vargas, kaptein Yuriy Zayarnyy og båtsmann Leonardo D. Ricohermoso. Foran fra venstre; andremaskinist Wilthy T. Lazega og smører Rene L. Coloso. Foto: Privat

Sjøfolk har sittet isolert på norskeid skip i Dubai i snart et år

Fem sjøfolk sitter fast på et norskeid skip i Dubai. Driftsselskapet og eierselskapet er konkurs, og sjøfolkene, som ikke får forlate Dubai, har ikke fått lønn på flere måneder.

Forholdene bekreftes av Angelica Gjestrum, koordinator for den internasjonale transportføderasjonen (ITF) i Norge, den ukrainske kapteinen Yuriy Zayarnyy (54) på «Eide Trader» og bobestyreren i selskapene som eide og leide skipet, advokat Knut Ro.

Det var avisen Kvinnheringen som omtalte saken først.

Bakgrunnen er at «Eide Trader», det norskeide lasteskipet som seiler under Marshalløyene-flagg, la til kai i Dubai etter en jobb i begynnelsen av februar i fjor. Planen var å gjennomføre noe service og oppgradere skipets klasse, samt å vente på ny jobb. Det forklarer bobestyrer Ro.

Men så kom coronaen, jobbene uteble, driftsselskapet slapp opp for penger – og Dubai stengte havnen. Siden har de fem ansatte i praksis vært fanget på skipet.

Nå er de norske selskapene som både eide og driftet skipet konkurs. Og ingen tar på seg det fulle ansvaret for å frigjøre dem.

Se sjøfolkenes egne bilder fra skipet her:

fullskjerm neste TIL KAI: Her er «Eide Trader» i Dubai.

Dette er saken kort forklart Et norskeid lasteskip med 14 personer i mannskapet la til kai i Dubai i februar 2020.

Skipet fikk ingen flere jobber, og da coronaen kom ble havnen i Dubai stengt. Da gikk økonomien dårligere for selskapet som driftet skipet.

I mars permitterte selskapet de 14 ansatte – men fordi Dubai coronastengte havnen, fikk ikke mannskapet forlate skipet.

Selv om kontraktene til de ansatte etter hvert har gått ut, har de i praksis vært fanget på skipet på grunn av reglene i Dubai.

Fordi det norske selskapet ikke har hatt penger, har de ansatte ikke fått lønn på mange måneder.

Da havnen i Dubai ikke lenger var coronastengt, fikk ni personer etter hvert forlate skipet. Det skjedde i oktober 2020.

Fem personer er fortsatt fast på grunn av en regel i havnen i Dubai om at noen må være der og passe på og drifte skipet.

Nå er selskapene som eier og som driftet skipet konkurs. Vis mer

14 måneder uten familien

– Det er forferdelig. sier kaptein Yuriy Zayarnyy (54) til VG.

Han er ukrainsk, men bor i Tyskland. Hans fire kolleger er alle fra Filippinene. De fleste av dem har vært på skipet siden 28. november 2019. Én har vært om bord siden juli 2019.

Kapteinen forteller at mannskapet ikke har fått lønn på 14 måneder og at de har sendt brev til både statsminister Erna Solberg og kong Harald med bønn om hjelp.

– Tenk deg selv at du har vært 14 måneder uten familie, uten penger og at familien din må klare seg uten finansiell støtte. Vi ønsker å dra hjem så fort som mulig, sier kapteinen.

– Familiene våre må låne penger for å kunne betale regningene.

BER OM HJELP: Mannskapet ber innstendig om at noen hjelper dem. De er utmattet, overarbeidet og krever å få forlate skiper, sier de til VG. Foto: Privat

Selv har kaptein Zayarnyy kone og en svært syk svigermor som han gjerne vil dra hjem til, men på grunn av reglene fra havnemyndighetene i Dubai må mannskapet være der for å drifte og passe på skipet. Zayarnyy forteller at en kollega om bord ble innlagt på sykehus med hjerteinfarkt, og nå bor på hotell.

De andre jobber med vedlikehold og å holde systemene på båten i gang, samt lage mat siden det ikke lenger er noen kokk om bord.

Det er forsikringsselskapet Gard som holder dem med mat, vann og diesel.

– Vi sulter ikke, sier kapteinen.

VG har vært i kontakt med sjøforsikringsselskapet Gard, som har som policy å ikke kommentere detaljer i pågående saker.

SKIPET: «Eide Trader» på vei inn Ringdalsfjorden ved Svinesund mellom Norge og Sverige i mars 2016. Nå har det ligget i Dubai i snart et år – uten at mannskapet får forlate det. Både eier- og driftsselskapet er konkurs. Foto: Tor Gravnås

Ni personer fikk forlate skipet

I oktober fikk ni i mannskapet lov til å forlate skipet. Ifølge mannskapet om bord er det forsikringsselskapet Gard som ordnet det, skriver de i en e-post.

– Fem ble igjen om bord fordi havnekapteinen ville ha sikkerhet for bemanning. Dette er brudd på alt regelverk og sjøfolkenes kontrakt er utløpt for lenge siden og de får heller ikke lønn, forklarer Angelica Gjestrum i Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF), en verdensomspennende sammenslutning av fagforeninger for transportarbeidere.

JOBBER MED SAKEN: Angelica Gjestrum i Den internasjonale Transportføderasjonen. Foto: Privat

– De fem om bord sitter som gisler fordi ingen vil ha arbeidsgiveransvar for dem eller erstatte dem, sier hun. Gjestrum har jobbet med saken siden sjøfolkene tok kontakt i april 2020.

– De har ikke mulighet til å gå noe sted bortsett fra noen få meter på kaia, så må de tilbake. Det psykiske presset er veldig stort, sier hun. Ifølge henne regnes skipet som forlatt av rederiet siden mai.

At de resterende om bord ikke får forlate skipet og havnen bekreftes også av bobestyrer Knut Ro.

I havnen Khalid i Sharjah har skipet ligget i snart et år:

Får ikke forlate havnen

Skipet sjøfolkene er om bord på, «Eide Trader», eies av norske Eide Heavy Lift AS, men leies ut til og driftes av Eide Marine Logistics AS. Begge selskapene er konkurs. Det første gikk konkurs i januar i år, mens det andre gikk konkurs i desember 2020.

Bobestyrer i begge selskapene, Knut Ro, sier til VG at den siste lønnsutbetalingen til mannskapet etter det han har fått opplyst var i januar 2020, og at selskapet hadde en forsikring som sikret de ansatte lønn i fire måneder og hjemreise dersom skipet av ulike årsaker blir liggende et sted.

Forsikringen hjelper riktignok ikke når reglene i Dubai ikke lar de fem siste sjøfolkene få reise.

– De ansatte om bord er bokstavelig talt fanget. Ingen av de to konkursboene jeg bestyrer har penger i det hele tatt. Eide Marine Logistics slapp opp for penger fordi havnen ble stengt og fordi de ikke fikk flere oppdrag på grunn av pandemien. Eide Heavy Lift har aldri hatt andre penger enn leieinntektene fra Eide Marine Logistics, sier han.

Det er derfor ingen penger til å betale de ansatte som er stengt inne, det er ingen penger til å oppgradere skipet og det er ingen penger til å gjennomføre et tvangssalg, forklarer han.

Nå er det to pantehavere som har en innflytelse på skipet: Tysnes Sparebank, med 20 millioner kroner pant i skipet, og et verft fra Sri Lanka. Ingen av dem har til nå vært interessert i å gjennomføre et tvangssalg, sier Ro.

VANSKELIG SAK: Bobestyrer Knut Ro har ikke opplevd en sak lignende den som nå utspiller seg for mannskapet om bord på skipet i Dubai. Men løsningene er få. Foto: Ro Sommernes advokatfirma

Advokat Ro har abandonert skipet, som vil si at han har sagt det fra seg, fordi det blant annet ikke er penger til å betale forsikringer for det, som det kreves at boet skal gjøre for tingene det eier. Skipet har ingen verdi for selve konkursboet, forklarer Ro.

– Hvordan er det i det hele tatt lov å si fra seg et skip med fem personer inni?

– Det er lov fordi bobehandling er en ganske rå sak: Du skal gjøre det du kan for å øke verdien i boet. Derfor kan du slippe tingene som har negativ verdi. I konkursloven er man pliktet til å ivareta og forsikre boets eiendeler. Jeg hadde brutt loven hvis jeg ikke abandonerte.

Peker på to løsninger

– Hvordan er det mulig å gå konkurs og la 14 ansatte i stikken på denne måten?

– Skipet kom til Dubai før corona. De håpet på et nytt oppdrag da de kom dit. De som styrte hadde vel ikke trodd det skulle bli umulig å få nye oppdrag, sier han.

Med reglene i havnen i Dubai, ville situasjonen vært den samme for et år siden, understreker advokaten.

– Men hvem har ansvar for dem som er om bord?

– Selskapet Eide Marine Logistics AS har et juridisk ansvar for mannskapet, men når de ikke har penger hjelper det lite. Så, det er vel ingen med betalingsevne som har en juridisk plikt til løse dette problemet, sier Ro.

– Slik det står nå er de bare to løsninger: Skipet selges av en som tar over ansvaret eller havnesjefen velger å slippe mannskapet hjem uten at det kommer et nytt mannskap om bord.

VG har vært i kontakt med Georg Eide som var styreleder i Eide Marine Logistics. Han ønsker ikke å la seg intervjue og svare på VGs spørsmål, og viser til at selskapet er konkurs, men sier følgende:

– Jeg har jobbet enormt mye med å få dette på plass, men det har ikke latt seg løse.

Styreleder Jan Franse Van Roon i Eide Heavy Lift AS har ikke besvart VGs henvendelse.

Tvangssalg kan bli alternativ

Banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank, som har 20 millioner kroner i pant i skipet, skriver følgende i en e-post til VG:

«En rekke parter arbeider fortsatt aktivt mot en løsning som kan føre til at myndighetene i UAE vil tillate de resterende mannskaper å forlate skipet.

Noe tid tilbake påtok en av de andre panthaverne å søke gjennomført et salg av fartøyet. Dersom de ikke lykkes med dette i nær framtid, vil nok tvangssalg være alternativet.

Det er en prosess advokater i UAE opplyser vil ta inntil 18 måneder.»

VG har spurt om hvorfor et salg til nå ikke har lykkes og til hvilken pris pantehaverne er villige til å selge skipet, men Sandstå svarer at han ikke kan kommentere det på grunn av pågående forhandlinger.

Sandstå skriver samtidig at banken har tilbudt seg å vike prioritet til fordel for andre kreditorer for å fremskynde en løsning for mannskapet. Han ser det også som lite sannsynlig at banken får dekket noe av det de har utestående i skipet.

– Mannskapets resterende utestående (lønn de ikke har fått, journ.anm) har prioritet foran alle andre avtalepant, skriver han. De ansatte skal få lønn helt til de «mønstrer av», understreker han.

Ifølge banksjefen har dessuten bemanningskontoret på Manilla som hyret de filippinske arbeiderne og Gard forsikringsselskap forskuttert betydelige beløp til mannskapet og deres familier.