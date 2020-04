DIGITALT MØTE: På grunn av besøksforbud på sykehuset ble det ordnet med videomøter med med familie og pårørende for de rammede pasientene på sykehuset. Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/NOR EMT

Kristeteam returnerte fra corona-episenteret i Italia: – Som å komme inn i en apokalyptisk skrekkfilm

Lege Bjarte Askeland og det norske kriseteamet ble møtt av en uvirkelig stemning da de ankom Bergamo. Nå har situasjonen snudd i Nord-Italia, forklarer nordmennene.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter nesten daglige dødsfall og enormt trykk på intensivbehandlingen på sykehuset, kunne teamet returnere til Norge en uke før planlagt.

Tirsdag formiddag kom det norske kriseteamet med helsearbeidere hjem fra Italia, etter tre uker i det som er omtalt som episenteret for virussmitten i Italia.

De kom til en region som har blitt svært hardt rammet av tragedier.

– Dersom en ble skrevet ut eller døde kom det raskt en pasient fra en sengepost som var dårlig og trengte intensivbehandling. Etter noen uker forbedret situasjonen seg så mye at det faktisk var ledige senger på intesivavdelingene. Det gjorde at stemningen ble veldig mye mer positiv, sier lege Bjarte Askeland til VG.

Den positive utviklingen gjorde at det norske kriseteamet kunne returnere allerede tirsdag formiddag.

AVLASTET LOKALE KREFTER: Det norske kriseteamet kom for å støtte et hardt presset helsevesen på Bolognini-sykehuset i Bergamo. Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/NOR EMT

Italienske leger hadde før det norske teamet dro fortalt om marerittligende tilstander i Italia der helsevesenet måtte velge ut hvem som skulle få livreddende hjelp og ikke.

Lederen for det norske helseteamet Johnny Aslaksen har skjønt at det italienske helsevesenet ble overveldet nesten fra en dag til den neste og at flere tusen pasienter var sykehusenes første møte med virussmitten, noe som ikke ble håndterbart.

– Det kunne skjedd her også , men alle tiltak har foregrepet dette og sørget for en veldig sakte utvikling i stedet for et smell som skjedde der, sier Aslaksen tilbake i Norge.

Føltes som «Walking Dead»

Førsteinntrykket i Bergamo var svært spesielt.

Klikk for å aktivere kartet

– Da vi kom ned dit føltes det som å komme inn i en apokalyptisk skrekkfilm. Det var helt tomt i gatene. Hvis det kom en bil så var det en sykebil. Det var veldig få biler og nesten bare uniformerte biler. Vi følte det litt slik som når man ser serier på TV som «Walking Dead», sier Bjarte Askeland.

Til daglig er han narkoselege ved operasjonsavdelingen ved Haukeland sykehus i Bergen.

– Men da vi kom inn på sykehuset og begynte å snakke med kollegene hadde de en ro og kontroll som var overraskende bra, sier Askeland.

VIKTIG STØTTE: Det norske kriseteamet dro til Italia etter at helsemyndigheter i Lombardia ba om internasjonal hjelp i slutten av mars. Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/NOR EMT

Teamleder Aslaksen, forteller at ettervirkningen etter de marerittlignende beskrivelsene, fortsatt satt godt i veggene på Bolognini-sykehuset da det norske kriseteamet kom til Italia.

– Da vi ankom sto det fortsatt to kjølecontainere for likoppbevering på utsiden av sykehuset og store triaseringstelt de måtte bruke bare noen få uker før vi kom, sier Aslaksen.

– Har ryddet krateret

Han påpeker at det hadde foregått pasientsorteringer i Nord-Italia, som man heller forbinder med krigssituasjoner, men at situasjonen gradvis hadde blitt bedre før de ankom.

STRENGT SMITTEVERN: Heldekkende dresser, doble hansker, munnbind, visier eller tette briller var daglig arbeidsantrekk for flere av de norske helsearbeiderne i arbeidet med corona-pasientene. Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/NOR EMT

– Atombomben smalt noen uker før vi kom og vi har gått rundt og hjulpet med å rydde krateret. Det var slik følelsen på mange måter var for mange og mange vi møtte, sier Aslaksen som til vanlig er inspektør i Sivilforsvaret i Hordaland.

Kriseteamet bestod av 16 sykepleiere, leger og ambulansepersonell, og tre logistikkansvarlige. De kom fra hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Det øverste ansvaret for teamet ligger hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Den positive utviklingen på sykehuset i Italia gjorde at de dro tilbake til Norge en uke før den planlagte returen.

ULIKE OPPGAVER: Kriseteamet besto av 16 sykepleiere, leger og ambulansepersonell, og tre logistikkansvarlige fra hele Norge. Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/NOR EMT

Nå er kriseteamet innlosjert på The Hub i Oslo. På hotellet har de strikte regler og begrensede bevegelsessoner, for at de skal unngå kontakt med andre gjester på hotellet.

– Det første som skal gjøres i morgen tidlig er at vi skal testes for Covid-19 og MRSA. Vi drar ikke hjem før vi får testsvar. Skulle testsvar være positive må man iverksette egen tiltak for isolering, sier Aslaksen som tror de får prøvesvaret i løpet av et døgn etter at testene er gjennomført. Deretter venter uansett karantene på hjemmebane.

les også Slik skal det norske kriseteamet hjelpe Italia

Det skjer etter oppholdet hos et italiensk helsevesen, som ble overmannet av en voldsom smitteutvikling i mars.

Ble møtt med applaus

Mottagelsen de fikk da de ankom den nord-italienske byen understreket hvor sterkt preget regionen var. Det norske kriseteamet ankom til applaus med flagg og plakater der det var skrevet «tusen takk Norge».

Men viruset fortsatte å kreve mange liv, mens de bisto sykehuset i behandlingen av pasientene.

NAVN PÅ DRESSEN: Det norske kriseteamet skrev navnet sitt på den heldekkene dressen de jobbet i. Her «Dr. Bjarte» og «Dr. Solveig» Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/NOR EMT

– Det var hyppige og nesten daglige dødsfall. Der vi var på «off tid» og hvilte ut var det 3-8 ambulanser forbi med full sireneføring hver dag. Det var knyttet til sykdomsutbrudd i hovedsak og ikke andre ting, sier Aslaksen.

Den tredje dagen etter ankomst døde en av legene på sykehuset og ble en av rundt 100 leger som har gått bort under corona-krisen i det hardt rammede landet. Andakten over høyttaleranlegget var en sterk opplevelse.

Og flere på det italienske sykehuset hadde vanskelig for å fortelle om den ekstreme situasjonen de hadde vært gjennom tidligere i corona-krisen.

TILBAKE I NORGE: Lege Bjarte Askeland forteller om et tøft emosjonelt arbeid i Italia. Foto: Nils Christian Mangelrød /VG

– Da vi hørte om antallet pasienter som kom på kort tid så må man innse at det må tas tøffe prioriteringer. Da må man velge de man tror har best sjanse til å overleve, sier Askeland.

Pasienter sperret opp øynene

I forkant fikk han spørsmål om hvordan han turde å dra til episenteret for virussmitten. Selv stolte han på verneutstyret og følte ikke uro. Med heldekkende drakter, doble hansker, munnbind, visirer eller tette briller gjennomførte de arbeidet i Italia.

– Pasienter som våkner opp etter lang tids behandling våkner jo opp til disse romvesenene. Vi så noen som sperret øynene opp da de begynte å våkne opp. Vi har hatt en ganske underlig virkning på pasientene våre, men jeg håper at de alt i alt har et godt inntrykk av oss, sier Askeland.

TEAMMØTE: Det norske kriseteamet får en briefing etter den første runden på Bolognini-sykehuset i Nord-Italia Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/NOR EMT

Men selv om det var flere positive hendelser var det det også en tøff oplevelse å se blant annet hvordan en av pasientene han tok i mot, og hilste på før han ble lagt på pustemaskin, døde til tross for håpet om at han skulle klare seg.

– Han var der i flere uker og døde til slutt. Det var tøft. Samtidig er det slike pasienter våre italienske kollegaer har sett mange ganger. Vi så få, men vi forstår godt at våre italienske kollegaer blir sterkt preget av disse historiene, sier Askeland.

TILBAKE I NORGE: Tirsdag landet det norske kriseteamet i Norge igjen. Nå venter corona-tester og karantene. Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/NOR EMT

Askeland advarer nordmenn mot å ta lett på smittefaren og virus-sykdommen. Og det å se pasienter yngre enn ham selv fikk Askeland til å tenke.

– Det var emosjonelt krevende fordi det var så mange syke, som tildels var på samme alder som oss. Jeg er jo litt eldre enn en del av de andre. Jeg så at flere av pasientene som var kritisk syke og kanskje ikke overlevde var yngre enn meg.

Publisert: 28.04.20 kl. 23:30

Mer om Coronaviruset nyheter Utenriks Italia

Fra andre aviser