Medier24: Opptil 25 stillinger kuttes i DN

Dagens Næringsliv skal ifølge Medier24 redusere personalkostnadene med 23 millioner kroner, og det skal ligge an til at rundt 25 stillinger kuttes.

Flere av endringene i mediehuset ble presentert på et allmøte torsdag. Torsdag ettermiddag bekreftet DNs sjefredaktør Amund Djuve overfor Medier24 at det skal kuttes om lag 25 årsverk i bedriften.

– Det å komme med bemanningskutt, det er en tøff beskjed å få for alle ansatte. Mange var klar over det, men det er alltid guffent å bli fortalt at vi skal bli færre, sier Djuve.

Han poengterer at målet med kuttene er å styrke og opprettholde posisjonen DN har som næringslivsavis i overgangen fra papir til det digitale. Djuve opplyser også at de skal ned fra syv til fem redaktører inkludert ham selv.

Tilbys sluttpakker

I en e-post som Medier24 har fått tilgang til, kommer det fram at alle ansatte tilbys åpne sluttpakker, i tillegg til gavepensjon.

Ifølge Journalisten skal flere avdelinger i mediehuset slås sammen. Blant annet opplyser kilder til bransjebladet at det opprettes en ny, felles avdeling som skal drive med «historiefortelling og livsstil» og inkludere flere av dagens feature-produkter, blant annet D2.

Klubben reagerer

Lederen i DNs redaksjonsklubb, Ingrid Bjørklund, er bekymret.

– Redaksjonsklubben i DN er sterkt bekymret for at en ny nedbemanning vil ramme kvaliteten på produktet. Redaksjonen har bare det siste året mistet 13 medarbeidere, hvorav kun én er erstattet, så vi er allerede hardt presset, skriver Bjørklund i en e-post til Medier24.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Morgenbladet, som i likhet med DN er eid av NHST, må spare 8 millioner kroner. Alle de redaksjonelt ansatte har fått tilbud om sluttpakker.

