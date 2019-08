NYE TILTAK: Venstres stortingsgruppe mener bompengeskissen som foreligger er uakseptabel, og fremmer isteden en rekke nye forslag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Venstre avviser bompengeskissen - Frp nekter å forhandle

Etter et krisemøte i Venstres stortingsgruppe slår Abid Raja fast at bompengeskissen er uakseptabel for partiet. I stedet kommer Venstre med en rekke nye forslag.

– Dette er første gang jeg har fått sett hele omfanget av skissen Frp og Siv Jensen la fram i helgen. Den får terningkast 1, for dem som er opptatt av miljø og ren byluft, sier Venstre-representant Abid Raja etter et hastemøte i Venstres stortingsgruppe onsdag.

Istedenfor å stille seg bak skissen slik den foreligger, har Venstre kommet med en rekke endringsforslag, forteller han.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier på sin side at partiet anser seg ferdig med forhandlingene om bompengeskissen.

Raja forteller at de har laget en ny skisse:

– Vi har gått gjennom skissen med gul merkepenn og laget en ny skisse som Trine kan ta med seg videre til Erna og Siv. Det er en godtepose med tiltak som kan sikre ren luft i byene, godt kollektivtilbud og godt gangtilbud, sier Raja.

Han beskriver onsdagens orienteringsmøte som godt og konstruktivt.

– Kommer folk flest til å få mindre bompenger med Venstres nye skisse?

– De kommer til å få renere luft og lavere bompenger. Målet er ikke å straffe befolkningen, sier Raja.

– Er denne skissen dyrere enn Frp sin?

– Det er ikke finregnet på. Men skal noe inn, må også noe ut, sier han.

– Hva skal ut?

– Det skulle dere likt og visst! Nå skal Trine først ta den med seg til de andre partilederne, avslutter Raja.

Frp vil ikke forhandle mer

Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier partiet anser seg ferdig med forhandlingene om bompengeskissen.

Bompenge-opprører og leder i Frp Møre og Romsdal, Frank Sve, sier til VG at han mener det er uaktuelt med nye forhandlinger slik Venstre besluttet onsdag ettermiddag.

- Vi har akkurat hatt en ny rundt i landsstyret, hvor vi var enige om skissen. Det er ikke aktuelt å forhandle noe mer, sier han.

Solberg hjem fra Island

Søndag ettermiddag sa Frps landsstyre ja til en skisse som skal løse regjeringens bompengeproblem, men heller ikke Kristelig Folkeparti (KrF) har foreløpig stilt seg bak denne.

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan rykket tirsdag ut og avviste at partiet har hatt noen bompengeavtale å ta stilling til. KrF hadde et ekstraordinært telefonmøte søndag, men dette var ifølge Grøvan ren informasjon fra partiledelsen.

– Vi har ikke blitt presentert en fremforhandlet skisse eller et forslag som vi har tatt stilling til. Vi forventer at forhandlingene fortsetter, sa han til VG.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har på sin side vært klar på at partiet ikke er interessert i å forhandle mer om løsning.

– Vi er ferdig forhandlet, sa Jensen til VG mandag kveld.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har slått fast at hennes parti vil si ja til bompengeskissen såfremt de andre partiene gjør det. Tirsdag kveld reiste hun hjem fra Island og avbrøt et møte mellom de nordiske statslederne og Tysklands statsminister Angela Merkel, etter alt å dømme for å mekle i bompengestriden.

21 milliarder

Blant hovedpunktene i skissen Venstre nå har avvist, er at ti milliarder kroner skal brukes på å øke statens andel av finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

I tillegg inneholder skissen:

Syv milliarder skal gå til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt. Det vil særlig komme distriktene til gode.

Fire milliarder kroner skal brukes til økt satsing på kollektivtrafikken.

Samlet er det snakk om 21 milliarder kroner som skal tas over statsbudsjettene de neste ti årene.

Dette kommer i tillegg til tiltak som allerede ligger i regjeringserklæringen fra Granavolden, som å innføre skattefradrag for bompenger.

Bompengekaoset på 1–2–3

Statsminister Erna Solberg har de siste dagene uttalt at Høyre går for skissen, hvis alle partiene er enige.

Både hun og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner har uttalt at det største regjeringspartiet vil avvente hva regjeringspartnerne KrF og Venstre mener, før videre samtaler fortsetter og skissen til løsning blir offentliggjort.

– Vi jobber på for å finne gode løsninger, sa Solberg til VG tirsdag ettermiddag.

Publisert: 21.08.19 kl. 15:30 Oppdatert: 21.08.19 kl. 15:43

