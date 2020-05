KAN IKKE GRIPE INN: Når påstander om kreftkurer kommer fra utlandet, eller fra personer som ikke har økonomiske interesser, har ikke Forbrukertilsynet mulighet til å gripe inn. Foto: Krister Sørbø, VG

Forbrukertilsynet om alternative kreftnettverk: – Faller ofte utenfor loven

I grupper på sosiale medier spres det falsk informasjon om hva som kan kurere kreft. Det kan ofte ikke slås ned på, og faller utenfor loven, mener Forbrukertilsynet.

Søndag dokumenterte VG at det i grupper på sosiale medier diskuteres såkalte «naturlige» kreftkurer – uten cellegift og stråling.

Dette kan være farlig, mener fagpersoner.

– Problemet med slike grupper er at de ofte faller utenfor loven, sier jurist og forbrukerdirektør, Elisabeth Lier Haugseth, til VG.

I grupper VG har fått innpass i blir det hevdet at alt fra ingefær og sitron til ulike alternative behandlingsformer kan kurere kreft.

– Det er mange som bare mener mye – og det må de få lov til – men det er bekymringsverdig hvis det fører til at folk gir opp medisinsk behandling og kaster seg over cannabisolje og sitron i stedet, sier forbrukerdirektøren.

Mye som ikke kan slås ned på

Det er straffbart for alternative behandlere å behandle alvorlige sykdommer som kreft.

De har heller ikke lov til å markedsføre at alternative behandlinger eller preparater har effekt mot kreft eller andre alvorlige sykdommer.

Kreftforeningen har krevd at denne loven håndheves bedre, og at det slås ned på behandlere som hevder de kan kurere kreft.

Men påstandene i Facebook-gruppene faller ikke under denne loven, ifølge Forbrukertilsynet. De som er aktive der er nemlig ofte ikke er alternative behandlere, altså næringsdrivende, men privatpersoner, forklarer Lier Haugseth.

VIL TENKE SEG FRISK: Tarjei (29) sier nei til livsviktig behandling, og bruker alternativ behandling. Foto: Janne Møller-Hansen

– Derfor er det mye som ikke kan slås ned på, sier forbrukerdirektøren.

Hun fortsetter:

– Dette handler om mye mer enn bare markedsføringen fra alternative behandlere som påstår at behandlingen deres har effekt mot kreft.

– Vær svært kritisk

En annen utfordring er markedsføring som rettes mot nordmenn, men er fra bedrifter og næringsdrivende i andre land, sier Lier Haugseth.

– Det kan ikke vi slå ned på. Det norske regelverket gjelder bare virksomheter i Norge.

Det er mye uvitenhet om alternativ behandling og påstått effekt mot sykdommer, opplever forbrukerdirektøren.

– Man bør være svært, svært kritisk når noen hevder at deres behandling har effekt mot kreft, for eksempel.

Høie: Alle har et ansvar

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at sosiale medier har et ansvar for å moderere falsk helseinformasjon.

HELSEMINISTEREN: Bent Høie (H). Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Og hver enkelt av oss har et ansvar for å ikke dele denne typen informasjon. Her er det ofte noen med økonomiske interesser som står bak og utnytter noen i en sårbar situasjon. Deler vi dette, sprer vi falske nyheter, som kan være farlige, sier Høie.

