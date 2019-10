Trond Giske (Ap) under trontaledebatten i Stortinget denne uka. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kjent trønder-regissør lager film om Trond Giske

Filmskaperen Håvard Bustnes lager dokumentarfilm om Trond Giske etter å ha fulgt ham på nært hold siden metoo-saken.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden







Til tross for at prosjektet er holdt under radaren, har det vært mange tegn på at filmproduksjonen er godt i gang, skriver Adresseavisen.

Bustnes og hans kamera og mikrofon var synlig til stede under årsmøtet i Trøndelag Ap, der Giske var foreslått som styremedlem, under bryllupet med Haddy Njie i Nidarosdomen og på valgvaken til Trondheim Ap på Royal Garden i september.

les også Haddy Njie i ny bok: Trond så langt nede at han mente det var best han forsvant

– Prosjektet er fortsatt i startfasen og er under utvikling, sier den prisvinnende dokumentarfilmskaperen Bustnes som er en sentral person i det trønderske filmmiljøet.

Skeptisk Giske sa ja

Målet er en helaftens dokumentarfilm med fokus på hele historien til Giske, fra AUF-perioden fram til i dag. Dermed blir det også en film om metoo.

– Ja, jeg kommer til å gå inn i varslingssaken. Det er umulig ikke å ta det med i en film om Trond Giske, sier han.

les også Meningsmåling: Politikere mener Giske kan bli Ap-leder

Allerede i 1998 spurte Bustnes Giske om han kunne følge ham til han kanskje ble statsminister, men han fikk ikke noe svar. Etter metoo-saken prøvde han igjen og fikk etter hvert positivt svar. Siden har han fulgt Giske og Njie nært og har hatt full kreativ frihet.

Giske selv sier han i utgangspunktet var skeptisk fordi han ikke trives med å slippe folk så tett inn på seg, men at han til slutt sa ja. Han sier Bustnes har full styring, uten betingelser, over prosjektet.

Publisert: 05.10.19 kl. 13:45







Mer om