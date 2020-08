Ekspertene om corona: «Som en skogbrann på utkikk etter menneskelig treverk»

For et halvt år siden snakket de fleste forskere om at coronapandemien ville komme i bølger. Det er ikke alle enige om i dag.

Nå nettopp

I vinter, kort tid etter at coronaviruset begynte å spre seg rundt i verden, var det snakk om at viruset ville komme i bølger.

Fra andre aviser