Tre nye land kan bli røde

Sveits, Tsjekkia og Polen kan bli røde mot slutten av uken.

Oppdatert nå nettopp

– Sveits og Tsjekkia har så høye tall at vi vil vurdere dem til å bli røde. I tillegg kan Polen bli rødt, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet under pressekonferansen mandag ettermiddag.

FHI vurderer hvilke land som bør være grønne og røde annenhver uke, men kan vurdere å endre rådene uavhengig av dette dersom smittesituasjonen endrer seg.

Ifølge FHI ligger Polen på 17,9 smittede per 100.000 innbyggere, og vurderingen vil gjøres når tallene for uke 31 blir tilgjengelige. Et av kravene er at det bør være under 20 tilfeller per 100.000.

Usikker på hvordan ulike land ligger an? Følge med her.

Andelen positive prøvesvar i Polen ligger på over fem prosent, skriver de i en pressemelding.

For Tsjekkia og Sveits ligger antall smittede allerede på over 20 tilfeller per 100.000 innbyggere. Sveits ligger på 22,9 og Tsjekkia på 26,8. Regjeringen skal avgjøre om de blir røde mot slutten av uken.

Karantenereglene vil i så fall gjelde fra kl 00.00 natt til lørdag.

Fra før er Spania, deler av Sverige, Belgia, Kroatia, Romania og Bulgaria blant landene som ikke oppfyller kriteriene for å fritas fra karantene ved hjemkomst eller innreise til Norge.

Publisert: 03.08.20 kl. 16:19 Oppdatert: 03.08.20 kl. 16:30

Les også

Fra andre aviser