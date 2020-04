AVSKJEDSFEST: Så fort hun forstod at kreften var tilbake, og ikke kunne kureres, så begynte Rebecca å planlegge sin avskjedsfest.

Rebecca (23) samlet 100 venner midt i krisen: – Jeg kommer snart til å dø

Rebecca har små sjanser for å overleve en vanlig forkjølelse. Mot coronaviruset er hun sjanseløs. Til tross for det samlet hun 100 venner til en avskjedsfest. – Jeg ville ha en fest å dø for.

Skrevet av Erik Wiman og Magnus Wennman.

Det er ikke trafikken fra E6 som høres. Ikke den evige lyden av fart, friksjon og luft som presses fremover. Det er mellomrommet av stillhet. En ny avstand mellom bilene denne klare kvelden, fredag 20. mars 2020. Brølet fra en lastebil går over i et sus, som til slutt dør ut og etterlater seg et ingenting.

Uvant. Nytt.

Noen mil sør, i Stenungsund, pågår det en fest som trosser den nye ordningen i Sverige og verden. Et hundretall unge mennesker fyller restauranten Harry’s. De fleste gjestene befinner seg i det ubekymrede spennet mellom 20 og 25, og de har kommet til nattklubben for å feire livet. Det sto det i hvert fall på invitasjonen.









FESTKLAR: Måneder med planlegging, nå er det fest. Men stillheten etter bekymrer.

Men vertinnen, som denne kvelden minner om en brud i sin hvite ballkjole, skal snart dø. Hun heter Rebecca Gerholt, er 23 år og et godt stykke inn i den siste runden mot kreft. I en tid når vi deles inn i frisk eller risk, tilhører hun den siste gruppen. En av dem som skal holde seg borte fra oss andre, og vi fra henne.

– Jeg kommer snart til å dø, spørsmålet er bare hva som kommer til å drepe meg.

– Jeg har ikke noe immunforsvar i det hele tatt, og tåler trolig ikke en forkjølelse. Mot coronaviruset har jeg ikke en sjanse.

Det sies så mye om viruset. For de fleste av oss er det umulig å skille gjetninger fra visdom. Det meste låter rimelig til noe som er rimeligere blir sagt. Rebeccas ord derimot er fullstendig urimelige til å komme fra en 23-åring. Urimelig. Likevel er det den iskalde sannheten.

LIVREDD: «Jeg er livredd for å fortelle sannheten, for når den er sagt kan jeg ikke ta noe tilbake. Alt kommer til å bli en virkelighet.» Foto: MAGNUS WENNMAN/AFTONBLADET

«Rebecca, din blodprøve viser at du har lave blodverdier, lave verdier på dine hvite blodceller og i tillegg annerledes hvite blodceller. Du må komme inn til infeksjonsavdelingen for at vi skal kunne utrede dette. Det er alvorlig.»

Ikke ett år har gått siden den innkallingen fra helsevesenet. Rebecca trodde at det var nattskiftet som hadde slitt henne ut. Tre år på Volvo i Torslanda, og hun var så trøtt at hun kunne sove flere dager i strekk mellom skiftene.

– Jeg trodde jeg led av søvnberøvelse og av lavt blodsukker. Jeg tømte godteriautomatene på jobbene for å få litt energi.

Blåmerkene var vanskeligere å finne en forklaring på. Et lett støt med armen kunne føre til et mørkeblå stempel i ukevis.

– Vi spøkte om det og en kollega tok tak i armen min. Etter noen timer var jeg helt lilla. Da forsto jeg at noe var feil.

Den 19. juni 2019 fikk alt sin forklaring. Diagnosen lød akutt myelogen leukemi.

– Jeg vil ikke si at jeg fikk panikk. På et vis var det som om jeg allerede visste, som at kroppen allerede hadde fortalt meg det.

I sine egne notater skrev Rebecca:

«Jeg har fundert lenge på om jeg skal fortelle min omgangskrets hva jeg går gjennom. Jeg har lenge fundert på om jeg skal holde alt hemmelig til det er over. Jeg er livredd for å fortelle sannheten, for når den er sagt kan jeg ikke ta noe tilbake. Alt kommer til å bli en virkelighet. Jeg er livredd for at min omgangskrets aldri kommer til å se på meg på samme måte som tidligere.»

Tiden er et hav å øse ut til den plutselig er på vei til å renne ut. Vi skulle følge Rebecca denne våren. Hennes siste. Når hele verden holdes som gissel av et virus ville vi forsøke å skildre livet for en av de aller mest utsatte. Men nå har det blitt knapt med tid. Rebecca blir trøttere for hver dag. Smerten skyller med blodet gjennom kroppen. Hun får lindrende behandling hjemme.

– De lovet meg at jeg ikke skulle behøve å ha det vondt, men jeg har nesten uutholdelig vondt iblant.

Hvor mye lenger? Det vet hun ikke.

Hvordan det kjennes? Som en gigantisk bakrus.

– Jeg tenker at det kjennes ut som en helg når man har drukket og festet altfor mye i to dager, men når du er bakfull vet du at det snart blir bedre. Jeg vet at det bare blir verre.

«Jeg vil ikke at noe skal være usagt etter denne kvelden». Foto: MAGNUS WENNMAN/AFTONBLADET

Slik var Rebecca før sykdommen

– Jeg var den som alltid var på. Det var hos meg alle samlet seg. Jeg kunne ikke tenke meg å gå glipp av noe som helst.

– Det er lett å si nå, men jeg vet at jeg hadde lyktes i livet. Jeg hadde blitt lykkelig.

Hun som ville oppnå alt, vil nå mest at alt skal roe seg ned. Hun går en påtvunget og nådeløs snarvei mot slutten av sitt liv. Rebecca, 23 år. Innen hun er fremme skal hun rekke å lese dette, det har jeg lovet.

I en leilighet på fjerde etasje står en fruktskål og en serveringsvogn. Vognen er forgylt, eller muligens messingfarget. Skålen er grå. Begge savner betydning i denne teksten, men de speiler ett da ett nå.

Serveringsvognen: Kjøpt på Rusta for 99 kroner av en ung jente med hårete drømmer, for store for lille Stenungsund. Ikke engang Sverige er stort nok.

Vognen ble kjøpt da livet var fest, jobb, fest, jobb, fest og det gjensto uendelig mange sommere. Den er fortsatt full av flasker. Vodka, vin, champagne.

Skålen: Tømt for frukt for lenge siden. En pyramide av hvite emballasjer stikker opp over kanten. Medisiner som ikke kommer til å stoppe døden.

I en e-post fra hjemmehjelpen står det:

«Etter samtale med din lege har vi i fellesskap besluttet å ikke lenger forsøke å kurere kreften din med cellegift da det er meningsløst. Vi sikter heller på at tiden i hjemmet skal bli så bra som mulig.»

– Men jeg tåler ikke morfin, jeg blir så dårlig og da finnes det ikke noe annet de kan gi meg utenom paracetamol, som ikke hjelper i det hele tatt.

Det var hun selv som kontaktet Aftonbladet i mars. I et brev fortalte hun om sin kreft, og om sin planlagte avskjedsfest. I stedet for å sørge for sin snare død ville hun samle sine venner og «feire livet».

– Jeg vil si til alle at de skal leve fullt ut når man kan, for man vet ingenting om morgendagen.

Når Rebecca forteller om året som har gått er det en historie med svimlende stup og lange stigninger opp, om og om igjen. Kroppens positive svar på cellegifter, verden som går tilbake til normalen for å deretter gå under igjen.

Fra Rebeccas dagbok:

«De har satt opp min stamcelletransplantasjon til uke 44. Jeg håper virkelig at transplantasjonen kommer til å gå så bra som den kan, i tillegg til at jeg rekker å komme hjem til jul og nyttår. Det er en av mine mareritt, å tilbringe julen og nyttårsaften på sykehuset.»

Hun rekker hjem i god tid før jul med nye friske stamceller fra en donor. De skulle danne friske blodceller og tvinge vekk kreften for godt.

– Alt så ut til å ha gått bra. Jeg regnet med at jeg kunne begynne å jobbe igjen i april og hadde begynt å trene meg opp fysisk.

Så begynte verdenen å synke litt i januar. En ny beinmargsprøve og:

«Kan du komme inn, ta gjerne med deg noen.»

– Jeg forsto før legene sa noe at jeg hadde fått tilbake kreften i blodet, og jeg visste at det så dårlig ut.

– Ingen har overlevd ett tilbakeslag så kjapt etter transplantasjonen. Om det hadde gått ett år hadde kroppen hatt en sjanse, men ikke nå.

FORBLÅST: Den forblåste balkongen. Snart får noen andre vente på de vindstille dagene. Foto: MAGNUS WENNMAN/AFTONBLADET

Fra sidelinjen ser Rebecca hvordan den verden hun snart skal forlate holder på å forandres. Hun forsøker å følge med på nyhetene, først og fremst via sosiale medier, men hun har sin egen kamp.

Munnen verker nå. Foten er hoven.

– Tiden må stå stille for mange nå, men verden kommer til å reparere seg. Det er et tidsspørsmål, kanskje blir det bedre.

Tror du det finnes noe etter døden?

– Jeg er ikke religiøst troende, men jeg tror kanskje at de som har gått bort fremdeles ser oss og så tror jeg på karma, men i så fall måtte jeg ha vært en jævel i mitt forrige liv ettersom jeg sitter her nå.

Rebecca bryter ut i latter med lepper som sprekker.

Et kaldt vårlys trenger frem mellom husfasadene og ned på balkongen utenfor.

Rebecca har bare brukt den to ganger på grunn av vinden fra sørvest. Hun tviler på at det blir en tredje. Til det er tiden for knapp, og de vindstille dagene i Stenungsund for få.

Oversatt fra svensk av Espen Solly.

Publisert: 22.04.20 kl. 12:37

