Full fyr i klubbhus på Høybråten

HØYBRÅTEN (VG) Et klubbhus på Høybråten i Oslo tok fyr og hadde full overtenning i taket.

Nødetatene er på stedet og i gang med å få kontroll på brannen.

– Brannvesenet sender straks inn røykdykkeren for å søke bygget, og har vurdert at det ikke er behov for å evakuere nabobygg, skriver politiet på Twitter.

Politiet ber om at beboere i nærheten av brannåstedet lukker vinduer, da det er mye røyk fra brannen.

VG var på stedet da brannen oppsto. Først så det ut som at grillen på klubbhusets balkong hadde litt for stor flamme og plutselig sto taket i full fyr. Folk på stedet skjønte ikke hva som hadde skjedd.

Innledningsvis ble det meldt at det ikke er spredningsfare, men ved nærmere befaring sier politiet at de ikke kan utelukke dette.

Mange folk strømmet til området da de så røyken som bredte seg utover boligområdet.

– Det er såpass mye folk, og fullstendig overtenning. Vi er nå i den fasen at vi må få kontroll og få folk vekk, opplyser operasjonsleder Guro Sannes i politiet.

Det står fortsatt masse mennesker rundt på området og følger med på slukningsarbeidet.

FULL FYR: Nødetatene i gang med å få kontroll på brannen. Foto: Christina Paulos Syversen / VG

Publisert: 21.04.20 kl. 20:48

