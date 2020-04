TREKKER SEG: Lan Marie Berg trekker seg som nestlederkandidat i MDG. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Lan Marie Berg trekker seg som nestlederkandidat

MDG-politikeren trekker seg som kandidat til nestledervervet. Lan Marie Berg satser heretter på Oslo.

Det er hovedsakelig tid, eller mangelen på den, som gjør at Lan Marie Berg (33) trekker seg som nestlederkandidat i Miljøpartiet de Grønne (MDG), forteller hun til Dagbladet.

– Jeg tok en fot i bakken med meg selv i helga. Da tenkte jeg gjennom hvor mange helger og kvelder som finnes fram mot valget 2021, og hvor mange av de jeg synes det var greit å være borte fra både ettåringen min hjemme, og hvordan det skulle bli. Jeg har kommet fram til at det beste både for partiet og meg er at jeg «gønner på» i Oslo og gjør alt jeg kan for at vi skal vinne valget i Oslo, sier hun til avisa.

Berg, som har vært i mammapermisjon siden januar, mener partiet vil ha en knallsterk ledelse uansett.

Hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo til vanlig, men nå er det Arild Hermstad som vikarierer for henne.

Berg var innstilt til nestledervervet i MDG sammen med sin vikar Arild Hermstad, med Una Aina Bastholm som leder. En uke før partiets digitale landsmøte på lørdag, ga Berg beskjed om at hun ville trekke seg som kandidat.

– Jeg hadde gledet meg mye til å gå inn i ledelsen og samarbeide med de andre der om å bygge opp partiorganisasjonen i 2021. Jeg gleder meg også kjempemye til å komme tilbake til jobben som byråd. Men det har vært en kald vurdering av hvor mye tid som finnes og hvordan jeg tror det kommer til å føles å ha alle de forventingene som kommermed å ha et nestlederverv, sier Berg til Dagbladet.

I kampen om nestledervervet fikk Lan Marie Berg i tillegg to utfordrere som begge argumenterte for Oslo-dominans ledergruppa. Toine C. Sannes fra Nordland og Kriss Rokkan Iversen fra Troms og Finnmark. Dette skal ikke ha påvirket Bergs beslutning om å trekke seg.

