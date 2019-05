15 ÅR ETTER: Hennes far er tiltalt for å mishandlet henne og voldtatt hennes to søstre. Hennes første møte med faren på 15 år ble svært tøft. Her sitter hun sammen med bistandsadvokat Jacob Ringsrød i Nord-Troms tingrett. Foto: Helge Mikalsen

Søskenflokkens marerittbarndom: Mishandling, overgrep, sykdom og svik

TROMSØ/BEIRUT (VG) I 2000 ble søsknene satt på et fly fra Libanon til Nord-Norge. Det ble starten på et mareritt som ikke kom opp for retten før 19 år senere.

Nå nettopp







25. februar 2003: På et hotellrom i Tromsø skal en far møte sine tre barn. Han sitter fengslet siktet for trusler mot en av døtrene og mot barnevernet, og som følge er barna akuttplassert.

På hotellrommet omfavner de hverandre og barna har med blomster.

Under samværet er politiet til stede, sammen med andre representanter som skal ta vare på barna. De velger å oppholde seg på utsiden av hotellrommet under samværet.

På et tidspunkt spør faren om han kan få mer tid med barna, men får nei.

I bilen tilbake til barnehjemmet er barna rolige.

Inntrykket var at samværet gikk fint, ifølge en barnevernsrapport.

Nå, over 15 år etter samværet, står faren tiltalt for ha seksuelt misbrukt en av sine døtre på hotellrommets terrasse.

Knakk sammen

25. mars i år skulle flere av barna se faren for første gang på 15 år.

VG fikk følge en av døtrene under rettssaken i Nord-Troms tingrett.

I TROMSØ: Kvinnen og søsknene møtte opp i Nord-Troms tingrett i Tromsø. Hun skulle møte sin far for første gang på mange, mange år. Foto: Helge Mikalsen

Hun skulle møte faren som er tiltalt for å ha seksuelt misbrukt hennes to søstre.

Faren som er tiltalt for ha utsatt henne og søsknene for omfattende vold fra 2000 til 2003. En bror skal ha blitt utsatt for elektriske støt som straff. Hun og andre ble kastet i veggen og tatt kvelertak på, ifølge tiltalen.

les også Tolvbarnsfar tiltalt for drapsforsøk på datter

Mannen nekter all form for skyld etter tiltalen og som sier at barna lyver. Han erkjenner derimot å ha begått oppdragervold.

Datteren omtaler mannen som «han», ikke som «pappa» eller «far».

I det faren kom inn rettssalen i følge med politibetjenter, knakk hun sammen. Hun begynte å hikste og gråte.

TØFT MØTE: Å se faren på ny var en stor påkjenning for kvinnen. Her sitter hun med bistandsadvokat Jacob Ringsrød. Bak henne står bistandsadvokat Bernt Christian Birkeland, som representerer en av hennes søsken. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle reagere sånn, men da jeg så ham, så jeg for meg alt han har gjort mot meg. Jeg knakk sammen og sprang ut av rettssalen, sier kvinnen.

les også Overgrepssaken i Trondheim: Skal etterforske fem nye menn

I dag er hun en voksen dame. I 2000 satt hun på et fly fra Libanon. Hun ble sendt til Norge for å bo hos faren som hadde søkt om opphold.

På grunn av fattigdom og andre vanskeligheter sendte moren barna hit. Det skulle hun angre på og varsle norske myndigheter om urovekkende telefoner fra barna som da befant seg i kalde Nord-Norge.

Store konsekvenser

Flyturen i 2000 ble starten på et mareritt, ifølge de fem søsknene som 19 år etter fortalte grufulle historier i Nord-Troms tingrett.

Ifølge tiltalen fikk mishandlingen og overgrepene store konsekvenser for livene deres.

De sliter med posttraumatisk stresslidelse, angst- og panikklidelser. En bror kaster jevnlig opp blod og har fått Mallory Weiss-diagnosen. De har slitt med å fullføre utdanning og med å komme seg i jobb.

Sakkyndige har vurdert dem alle til å ha en medisinsk invaliditet på rundt 50 prosent.

KONSEKVENSER: Den tøffe barndommen skal ha fått store konsekvenser. Kvinnen sliter med angst- og panikklidelser. Foto: Helge Mikalsen

– Ikke heldig

I rettssalen fikk søsknene ofte spørsmålet «husker du noe om dette?».

Ofte måtte svaret bli nei.

Hvorfor tok det så lang tid før anklagene om vold og seksuelt misbruk nådde en norsk rettssal?

les også Marthe ble voldtatt av samboeren: – For ham var jeg ikke et menneske

Aktor Tor Børge Nordmo la ned påstand om ti års fengsel for faren. Barna har også krevd store erstatningssummer.

– Jeg tenker vel at man antageligvis hadde agert på en annen måte i dag når det gjelder denne saken. Fra vår side så er det ikke heldig å gå med en sak som er så gammel i retten. Det gjør sitt til å forringe alle bevis i saken. Ingen har ferske beretninger. Det er ikke heldig. Nærhet i tid er alltid en god ting – men så skal folk være klar til å fortelle ting fullt ut, sier Nordmo til VG.

ORKET IKKE: Kvinnen orket ikke å være i rettssalen i starten av rettssaken. Det var en stor påkjenning å se faren på ny. Foto: Helge Mikalsen

Gråt i avhør

I et avhør hos Kripos før rettssaken fortalte kvinnen VG har fått følge at hun kom hjem litt for sent fra skolen en dag. Det skal ha fått store konsekvenser.

– Jeg kom kanskje mellom to og fem minutter for sent. Da jeg kom inn døren, møtte jeg på ham. Han begynte å rope. Han begynner å slå meg først. Jeg var en unge, så jeg forsøkte å beskytte ansiktet mitt. Han tråkket på meg. Han slo meg i hodet. Det var mye knyttnever. Det lå en kjøkkenkniv på kjøkkenet. Han tok tak i meg og holdt kniven til strupen min.

les også Far frikjent i grov familievoldssak: – Dette er et justismord

Under avhøret, som ble tatt opp på film, begynner hun å gråte.

– Hvordan har du det inni deg nå, spurte avhøreren.

– Jeg ser for meg det han gjorde. Jeg blir lei meg og sint. Såret. Jeg føler ikke at jeg fortjener det. Jeg var bare en unge.

AKTOR: Tor Børge Nordmo førte saken for påtalemyndigheten. Dom er ventet i midten av mai. Foto: Helge Mikalsen

– Nådeløs

En av døtrene som skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, bor i dag i Libanon. Hun fulgte rettssaken i Tromsø fra Den norske ambassaden i Beirut på direktesendt video.

– For meg er han syk i hodet sitt. Han er nådeløs. Ingen ømhet. Han sitter sikkert og lurer nå. Han hadde aldri trodd det skulle komme en dag hvor dette kom frem, sa datteren til retten via tolk.

les også Tre kvinner forteller: Utsatt for overgrep på legekontoret

Bistandsadvokat Tom Barth-Hofstad sier at mye av det søskenflokken ble utsatt for, kunne vært unngått.

– Systemet har sviktet dem. Det er en katastrofe, og noe barnevernstjenesten har tatt kraftig selvkritikk på i retten, sier bistandsadvokat Tom Barth-Hofstad til VG.

I BEIRUT: Her er datteren som bor i Beirut utenfor Den norske ambassaden i Beirut, sammen med bistandsadvokat Tom Barth-Hofstad. Foto: Amund Bakke Foss

Brevet fra mor

I februar 2001 sendte barnas mor et brev til norske myndigheter fra Den norske ambassaden i Libanon.

Hun skrev at barna hadde ringt henne og bedt om å få dra tilbake til Libanon.

les også Grov familievoldssak gjenopptatt: «Vi ville nå fortelle sannheten.»

«Jeg spurte datteren min hva hun snakket om. Hun sa at faren voldtar meg hver dag og at han slår søsteren min veldig hardt. Han holder sønnen min opp ned.»

I brevet ba moren om politietterforskning.

Ble flyttet hjem til far

Brevet satte i gang prosesser i Norge. 22. februar 2001 ble faren pågrepet og barna akuttplassert på sperret adresse.

I avhør samme dag bekreftet datteren opplysninger om vold og overgrep, og at faren truet med å drepe hvis hun sa det til noen. Hun var takknemlig for at barnevernet hadde tatt tak i saken, og at de nå skulle komme seg bort fra faren.

Under dommeravhør kom det derimot frem at barna var glade i far og at de ønsket å bo sammen med ham. Det første samværet etter pågripelsen, 28. februar, var ifølge et barnevernsnotat preget av gjensynsglede.

Barna skal nærmest kranglet om hvem som skulle sitte på fanget til faren.

les også Mann i 40-årene siktet for overgrep mot flere barn: – Kan være opp mot 50 fornærmede

Trusselbrev

1. mars skal derimot datteren ha fått overlevert en fryktinngytende beskjed fra faren:

«Hvis du ikke kommer hjem, vil jeg kutte strupen din».

Datteren, som oppholdt seg på et krisesenter, skrev et brev til faren om at hun ikke ville hjem. Hun ble flyttet på sperret adresse.

Ifølge et vedtak fra fylkesnemnda ble barna flyttet hjem til far og saken mot ham ble henlagt.

I januar 2002 troppet flere av barna opp hos en helsesøster og sa de var redde og at faren slo. Barnevernet tok kontakt med faren og konfronterte ham med det barna hadde fortalt.

Han nektet for å ha utøvd vold.

Ikke før i mars 2003 ble de yngste barna akuttplassert. I mai fattet fylkesnemnda vedtak om at barnevernet skulle overta omsorgen for barna. I vedtaket ble det lagt vekt på at fars omsorg hadde forverret situasjonen til barna, at han hadde truet barna og drapstruet barnevernsansatte med bombe. Det ble også lagt vekt på påstander om seksuelle overgrep og vold.

BISTANDSADVOKAT: Jacob Ringsrød er bistandsadvokat til kvinnen VG fikk følge under rettssaken. Her sitter de sammen i retten. Foto: Helge Mikalsen

– Virket instruerte

I Nord-Troms tingrett møtte flere vitner som var ansatt i det lokale barnevernet på starten av 2000-tallet. De beskrev at det ble iverksatt omfattende hjelpetiltak ettersom man var bekymret for situasjonen i familien.

Ifølge advokat Jacob Ringsrød, som representerer kvinnen VG har fått følge, fortalte en av de barnevernsansatte at barna virket instruerte i hva de fikk lov til å si da barnevernet var på besøk i hjemmet.

Advokaten spurte den barnevernsansatte om hvorfor faren ble konfrontert med det barna hadde fortalt barnevernet om vold, trusler og overgrep

– Da svarte den ansatte at dette i dag ville vært en politisak og at man ikke hadde snakket med far, sier advokaten til VG.

NORD-TROMS TINGRETT: Rettssaken gikk for Nord-Troms tingrett i Tromsø. Foto: Helge Mikalsen

Hadde det verre

Den ansatte fortalte at barna etter hvert ikke møtte til ulike samtaler og at faren ikke likte barnevernets tiltak i hjemmet, som han skal ha ment at ødela familien hans.

Ifølge advokat Ringsrød uttalte den barnevernsansatte at barna faktisk kan ha hatt det verre etter at de hadde vært hos barnevernet og at barna fikk straff for historier de hadde fortalt til barnevernet.

– Jeg spurte den barnevernsansatte om hvorfor barna ble sendt hjem til far etter at faren hadde truet en av døtrene med å kutte over strupen hennes. Hun sa først at hun ikke var inne i saken da, men etterpå sa hun at forholdet skulle vært politianmeldt og håndtert på en helt annen måte, sier Ringsrød.

FORSVARERE: Tarik Abbou og Asja Cemalovic forsvarer faren til barna, som nekter straffskyld etter tiltalen. Faren erkjenner derimot å ha begått oppdragervold. Foto: Helge Mikalsen

– Sviktet barna

Tarik Abbou, som forsvarer faren, opplyser at faren nekter for å fremsatt grove trusler, for å utøvd grov vold og for å ha begått seksuelle overgrep mot sine døtre.

Han erkjenner derimot å ha begått oppdragervold.

– Han er enig i at barnevernstjenesten har sviktet barna og ikke gitt dem forsvarlig omsorg. Det er ganske åpenbart. Han mener at barnas lidelser delvis kan ha sin årsak i dette og barnas oppvekst i Libanon før de kom til Norge, sier Abbou.

Publisert: 19.05.19 kl. 06:05