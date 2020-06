RØYKEFRITT?: Telegrafbukta i Tromsø er et av stedene Henrik Romsaas vil sette opp et skilt med en klar oppfordring om å droppe sigaretten. Bildet er tatt i 2011. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Tromsø vil ha røykefrie friluftsområder

Kommunen vil gjøre det vanskeligere å «ta seg en blås» i populære fellesområder.

Nå nettopp

Det er friluftsrådgiver i Tromsø kommune, Henrik Romsaas, som ønsker at flere skal stumpe sigaretten, før de strener inn på populære utendørsområder.

– Jeg ønsker ingen røykepoliti, men mener dette er et naturlig skritt mot et mer røykfritt samfunn. Dette er en vennlig oppfordring om å ikke røyke i mye brukte turområder med barn til stede, sier Henrik Romsaas.

Han sikter først og fremst til de populære områder som Telegrafbukta og Charlottenlund, som er trekkplaster for mange Tromsø-borgere.

Her vil han sette opp et skilt med en klar oppfordring om å droppe sigaretten.

FRISK LUFT: Friluftsrådgiver og -entusiast, Henrik Romsaas, håper Tromsø kan være en foregangskommune for røykfrie parkområder. Foto: Privat

– Neste år skal vi lage store informasjonsskilt om hva som befinner seg på plassen i disse områdene, og da tenker jeg en slik oppfordring følger naturlig med. I friluftsområdene skal det være mest mulig grad av frihet, og vi ønsker å komme med en vennlig oppfordring om å være gode forbilder for barna.

Det var NRK som først omtalte saken. Han planlegger å legge dette frem for lokalpolitikerne til høsten.

– Så kan vi håpe at dette kan åpne for en diskusjon nasjonalt.

POPULÆRT: Telegrafbukta i Tromsø er et attraktivt friluftsområde, som kommunen ønsker røykfritt. Bildet er tatt i 2011. Foto: Terje Mortensen

Sigarett-stopp-støtte

Kreftforeningen hyller forslaget, og mener tiden moden for at parker, friområder og lekeplasser hvor unge ferdes blir røykfritt.

– Vårt mål er et tobakksfritt samfunn. Dette er en god start og vi håper Tromsø kan fungere som en ledestjerne og at andre følger etter, sier distriktssjef i for Kreftforeningen i Tromsø Brage Larsen Sollund.

Han mener det at en slik oppfordring kan ha flere positive innvirkninger på nordmenns helse.

– En ting er at det kan hindre nyrekruttering av røykere. På den andre siden kan den hjelpe de som ønsker å slutte, da tilgang til røyk og eksponering ofte blir oppgitt som en av flere grunner til hvorfor det er vanskelig å slutte.

Etter at helseminister Bent Høie igjen fikk ansvaret for folkehelsepolitikken ved nyttår, uttalte han at tobakksindustrien burde skjelve i buksene, skrev Dagens Medisin.

Han har tidligere stått i bresjen for å endre utseende på snus- og tobakk-forpakningene til slik vi kjenner dem i dag.

Publisert: 18.06.20 kl. 20:13

