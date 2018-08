SOMMERSTENGT: Mellom 15. juni og 1. oktober er det møtefri tid på Stortinget. – Representantene gjør aktiviteter på andre arenaer, forklarer Stortingets direktør. Foto: Terje Bringedal

Flere politikere vil kutte i Stortingets lange «sommerferie»

De fleste nordmenn er tilbake i full jobb denne måneden, men på Stortinget er det stille til oktober. Nå vil flere stortingspolitikere kutte i den møtefrie perioden, andre mener det går utover velgerkontakten.

Stortinget har formelt hatt møtefri siden 15. juni, og ikke før 1. oktober åpnes parlamentet igjen på høytidelig vis.

I en undersøkelse VG har gjort, svarer 17 av 100 representanter fra ulike partier at de mener sesjonene burde være lengre, og at den møtefrie perioden om sommeren burde kuttes ned.

– Det går veldig lang tid fra Stortinget lukkes til det åpnes igjen. Da er det ikke mulig å stille regjeringen til ansvar i Stortinget, sier Karin Andersen i SV.

Hun viser til at SV ønsket å kalle inn Stortinget til hastemøte under flyktningkrisen sommeren 2015, men ikke fikk flertall for å bryte sommerfreden.

– Det kan være et demokratisk problem i den forstand at det skal mye til for å samle et politisk flertall, utdyper hun.

Flere andre SV-representanter, Rødt, MDG, fem Ap-representanter, to Høyre-representanter og tre Frp-representanter støtter ideen om en kortere «sommerferie» på Stortinget.

– En vrangforestilling at vi har ferie

Grunnloven § 68. Stortinget kjem i regelen saman i hovudstaden den fyrste kvardagen i oktober kvart år, om ikkje kongen på grunn av usedvanlege omstende, så som fiendsleg åtak eller smittsam sjukdom, vel ein annan by i riket. Ei slik avgjerd må gjerast kjend i tide.

Selv om Andersen (SV) vil kutte ned på den møtefrie perioden, mener hun at representantene stort sett finner på fornuftige ting, som bedriftsbesøk og møte med velgere i hjemfylket.

– Jeg driver ikke å spionerer på mine medrepresentanter, men jeg har ikke inntrykk av at noen ligger på latsiden. Samtidig kunne man godt hatt noe obligatorisk arbeid, for eksempel komitéreiser de årene det ikke er valgår.

Også Marianne Synnes i Høyre mener det er en vrangforestilling at politikerne tar seg fire måneder ferie. Representanten fra Møre og Romsdal er derimot mer skeptisk til å kutte i den møtefrie perioden.

– For oss som er ukependlere, er det svært vanskelig å opprettholde kontakten med velgere i hjemfylket gjennom det travle året. Det er vi avhengig av å bruke sommerens møtefrie uker til, sier hun.

Morten Stordalen i Frp mener derimot en lengre arbeidsperiode på Stortinget kan frigi mer tid;

– For å få bedre tid gjennom hele året til å være i hjemfylket kunne det være praktisk om sesjonene varte litt lengre, sier Stordalen.

VG har i en undersøkelse spurt stortingsrepresentantene hvordan de prioriterer tiden sin når Stortinget formelt er steng for møter mellom juni og oktober:

100 av 169 representanter har svart, andre påpeker at de har ferie og derfor ikke har anledning å svare.

Undersøkelsen viser at representantene prioriterer svært ulikt, men i gjennomsnitt sier representantene at de disponerer tiden slik;

Ca. 24 prosent av tiden brukes på ferie og familie.

Ca. 20 prosent går med på å møte og ha dialog med velgere, gjerne i hjemfylket.

Ca. 18 prosent av innsatsen legges inn mot bedriftsbesøk.

Ca. 17 prosent brukes til arbeid på Stortinget.

Ca. 15 prosent innsats til arbeid i partiorganisasjon.

Og ca. 6 prosent til annet lønnet eller frivillig arbeid.

Vil gi stortingsrepresentantene enda lengre «sommerferie»

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, mener i motsetning til de 17 stortingspolitikerne at Stortinget burde holde stengt mye lengre.

– Det demokratiske idealet er jo at stortingspolitikerne skal representere samfunnet, sier hun.

Hun mener det er en uting at det har blitt en fulltidsjobb å sitte på Stortinget, og etterlyser mye kortere sesjoner og færre saker på dagsorden.

– I gamle dager var det normale at man møttes to til tre måneder i året. Politikk skal ikke være et yrke, men er dessverre blitt det i dag. Da blir politikerne avhengig av gjenvalg og har ingen fot i virkelighetens verden, sier hun.

Matlary har tidligere vært statssekretær for UD i Bondevik sin første regjering.

Dette er ikke Kristin Ørmen Johnsen (H) eller Lise Christoffersen (Ap) enig i

– Jeg føler meg absolutt en del av samfunnet. Velgerkontakt, ulike institusjonsbesøk, komitéreiser, deltagelse på ulike arrangement og besøk av enkeltpersoner og organisasjoner på Stortinget sørger for det. Jeg har også lang og bred arbeidserfaring utenom det politiske arbeidet, sier Johnsen.

– Vi har i store deler av året mandager og fredager til disposisjon i eget fylke. For egen del er jeg dagpendler, så det gir jo store muligheter til å få impulser og fylle andre verv, sier Christoffersen.

Ingen av stortingspolitikerne som har svart på VGs undersøkelse er enig med Matlary om at man burde ha vanlige jobber ved siden av politikervervet.

Fredric Bjørdal (Ap) vil likevel ikke avvise ideen helt;

– I dag er nok dette urealistisk med arbeidsmengden som følger vervet, men ideelt burde det kunne la seg kombinere, for ikke å miste kontakt med arbeidslivet vi var en del av før vi havnet på Løvebakken.

Tar ut ferie i fire til fem uker

I undersøkelsen har stortingspolitikerne svart på hvor lenge de tar ut reell ferie. De fleste sier at de setter av fire til fem uker, andre tar ut mer eller mindre:

55 av 100 stortingsrepresentanter tar seg fri imellom 4 og 5 uker.

37 av 100 tar seg fri i to til tre uker.

5 av 100 tar seg fri i seks til syv uker.

3 av 100 tar seg fri i en uke.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener tillitsvervet på Stortinget krever arbeid hele tiden, også når det er møtefri.

– Hvis det er noen stortingspolitikere som mot formodning tar "sommerferie" i mange måneder hvert år, tror jeg sannsynligheten er lav for å få fornyet tillit av partiet og velgerne. Det bør de ikke få heller, sier hun, men understreker at hun ikke tror det er noe stort problem i dag.