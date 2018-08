SLUKKER: Ved Elgsjø på Notodden jobbet Sivilforsvaret iherdig med å slukke skogbrannene i midten av juli. Foto: Helge Mikalsen

VGs beste bilder i juli

VG Foto

Publisert: 03.08.18 20:56

2018-08-03

Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Her er de beste bildene fra juli 2018.

2. plass











1 av 4 FAMILIEIDYLL: Småbarns-pappa Christian Eakic jobber til vanlig i Oslo kommune, men har nå ferie og har tatt med barna (f.v) Irina, Angelica og Andrea på Frognerbadet i Oslo. Men med tre barn blir det ikke alltid like fredfullt. Klaudia Lech

Fra kloakkvann til dødsing fra tier’n og nakenplask mellom betongen: I Oslos asfaltjungel har badegjestene funnet sin oase. Frognerbadet, som for 40 år siden var kongeriket til de vågale ungdommene, er nå mest en arena for barnefamilier. Men 12-åringene er stadig like dristige: De kaster seg fra tier›n med frydefulle hvin mens de poserer i luften.

3. plass

Storbrannen utenfor Athen i Hellas, som brøt ut 23. juli, har kostet minst 84 mennesker livet. Katerin Garaki (59) mistet hjemmet sitt og alt hun eide i landsbyen Rafina langs kysten. Her besøker hun ruinene av der hun har bodd de siste 25 årene, huset som foreldrene fikk oppført på 1960-tallet.

