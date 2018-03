GRENSER FOR BEKLAGELSE: Frp-leder Siv Jensen fastslår at justisminister Sylvi Listhaug har gått så langt i sine beklagelser, at nok får være nok. Foto: Mikalsen, Helge

Siv Jensen avviser mistillit: Knapt noen har lagt seg mer paddeflat enn Sylvi

Publisert: 15.03.18 17:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-03-15T16:53:02Z

Frp-leder Siv Jensen sier knapt noen har lagt seg mer paddeflat enn det justisminister Sylvi Listhaug gjorde torsdag. Jensen sier hun fortsatt har tillit til henne.

– Det viktigste nå er at Sylvi har gitt en uforbeholden unnskyldning, som ser ut til å bli akseptert. Det gjør at vi igjen kan ha fokus på politikken, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til VG, etter at Listhaug torsdag flere ganger måtte på Stortingets talerstol og gå lenger og lenger i sine unnskyldninger .

– Bakteppe

Ap-leder Jonas Gahr Støre ga seg ikke før hun både hadde unnskyldt at hun la ut sin omstridte Facebook-melding og selve innholdet i det hun la ut.

Hun beklaget altså at hun hadde påstått at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Er du enig hennes beklagelse?

– Ja, det er jeg.

– Men 13. mars la du ut en støtte til henne på Facebook; da hadde hun ikke beklaget innholdet på den måten hun gjorde fra talerstolen i Stortinget torsdag?

– Det gjorde jeg fordi jeg opplevde at hennes melding kom galt ut. Det skjedde med et bakteppe; både en debatt på Stortinget om regjeringens forslag knyttet til fremmedkrigere og hvor filmen om Utøya kom. Det ble en feil setting. Samtidig understreket at terrorbekjempelse er en viktig sak som vi må snakke om.

– Betyr det at budskapet hadde vært greit uten den settingen?

– Nei, jeg sier ikke det, men jeg sier at det forsterket reaksjonene.

– Men det er ikke mulig å gjøre flere slike store tabber?

– Det er lov å gjøre feil, også i politikken. Knapt noen har lagt seg mer paddeflat enn det Sylvi gjorde i dag. Og da synes jeg det er på tide å gå videre.

– Du har fortsatt tillit til henne?

– Ja, det har jeg. Det er altså slik at Ap og Frp ikke er enig innenfor mange av de sakene som omhandler innvandring og terror. Vi har begge partier et engasjement, men er uenig om noen av virkemidlene. Den debatten og de forskjellene er det viktig å debattere, slik at folk selv får se. Derfor var det helt nødvendig at Sylvi la seg såpass i dag, at vi kan komme videre, for å diskutere disse viktige temaene, sier Jensen:

– Det gjelder blant annet fremmedkrigere og det gjelder å sikre norske innbyggere. Derfor har vi foreslått å frata potensielle terrorister og fremmedkrigere det norske statsborgerskapet frem til en domstolsbehandling.