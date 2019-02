SLIK SER DEN UT: Den stjålne varebilen er ifølge politiet en 2018-modell Mercedes Sprinter med registreringsnummer CV88344. Den er sølvfarget – og har ingen spesiell merking. Ryggekameraet skal være skadet, det samme med en refleks på venstre side bak. Bilen eies av et budfirma som holder til på Romerike. Bildet er tatt sommeren 2018, ifølge eier. Foto: Privat

25 gram kaliumcyanid er på avveie - kan ta livet av 125 personer

Cyanidleverandøren bekrefter at det er en beholder med 25 gram kaliumcyanid som er på avveie. Den aktuelle dosen kan være dødelig for mange.

Publisert: 25.02.19 21:22 Oppdatert: 25.02.19 21:54







– Vi kan bekrefte at det er vi, Sigma-Aldrich, som er leverandøren av cyaniden som skulle til Universitetet i Oslo, sier regionsjef Renée Tunold i legemiddelfirmaet Merck til VG.

Det bekrefter også dekan Morten Dæhlen ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO til VG, som forteller at det er snakk om kaliumcyanid.

Regionsjefen bekrefter til VG at det er snakk om en pakning med 25 gram.

Onsdag forrige uke ble en varebil med det svært giftige stoffet cyanid stjålet fra Lørenskog stasjon. Politiet vet ikke hvor varebilen befinner seg, og har heller ingen mistenkte i saken.

Dekan Morten Dæhlen forteller at kaliumcyanid ikke er et uvanlig stoff å bruke i forskning.

– I det aktuelle tilfelle skulle stoffet ha blitt brukt til eksperimenter for å få økt forståelse for hva som skjer inni celler med formål om å forstå bedre hvordan celler virker, forteller Dæhlen til VG.

Han legger til at det blir bestilt kaliumcyanid når forskningen deres har behov for stoffet.

– I dette tilfelle bestilte vi det minste kvanta som leverandøren leverer, sier han.

– Kan ta livet av 125 personer

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket bekrefter at den aktuelle dosen kan være dødelig for mange.

– En dødelig dose for et menneske kan ligge på 0,2 til 0,3 gram, så det er riktig at innholdet i denne boksen kan ta livet av opptil 125 mennesker, sier Madsen til VG.

Madsen sier at kaliumcyanid ofte brukes i industri, spesielt til fremstilling av plast.

– Men da under strengt kontrollerte former. Det brukes også i forskning, og jeg har forstått det slik at denne beholderen skulle brukes til forskning på celler. Man kan i celleforskning bruke cyanid som en test for hva levende celler tåler av belastning, sier han.

– At et glass med et så livsfarlig stoff er stjålet på denne måten burde ikke kunne skje, legger han til.

Svært giftig

Varebilen var en Mercedes Sprinter, som ble meldt stjålet fra Lørenskog stasjon onsdag kveld. Fredag ettermiddag ble politiet oppmerksom på at lasten blant annet var en mengde av det farlige stoffet.

Det giftige stoffet var pakket i en liten hvit plastbeholder med rødt lokk, men det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket. Cyaniden i den stjålne varebilen skulle egentlig til Universitetet i Oslo.

Politiet utelukker ikke at bilen kan være i utlandet, og har derfor vært i kontakt med utenlandsk politi.

Lørdag meldte politiet at de ikke utelukket at lasten kan ha blitt dumpet, og advarte folk som kunne komme borti mistenkelige gjenstander.

LES MER OM CYANID HER Cyanid, eller blåsyre, er svært giftig og kan gi et fatalt utfall, selv ved små doser.

Giften virker raskt og bevisstløshet kan inntre i løpet av noen sekunder. Dødsårsaken er en type indre kvelning.

Cyanholdige forbindelser brukes mye i plastproduksjon, blant annet i skumplast.

Cyanid benyttes til fornikling, forsølving og forgylling.

Den fargeløse væsken med duft, som minner om bitre mandler, kan under strenge sikkerhetstiltak brukes til innendørs bekjempelse av skadeinsekter, for eksempel veggdyr.

Cyanid har historisk sett blitt brukt i USA for å henrette forbrytere. Den ble også benyttet gasskamrene i konsentrasjonsleirer. (Kilder: Store Norske Leksikon og Legemiddelverket) Vis mer vg-expand-down

Cyanid, eller blåsyre, er svært giftig og kan gi et fatalt utfall, selv ved små doser. Ifølge Store norske leksikon (SNL) virker giften raskt og bevisstløshet kan inntre i løpet av noen sekunder. Ifølge SNL er dødsårsaken ved eksponering en slags indre kvelning.

Politiet har bedt folk som måtte observere bilen, om å ikke nærme seg den, men ringe politiets nødnummer 112. Politiet har også opprettet en egen tipstelefon i saken: 64 81 95 99.

Varebilen har registreringsnummer CV 88344 og er en 2018-modell, ifølge politiet. Bilen er eid av et budfirma som holdes til på Romerike.

