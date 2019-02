Happy valentines: Sakene for deg og kjæresten

Vi har samles mye godt lesestoff og dokumentar til deg og din bedre halvdel. Happy Valentines fra VG+.

Dokumentar: It's a Match

Alana og Lori er i tyveårene, og som mange andre leter de etter kjærligheten på nettet. Et høyresveip på Tinder forandrer jentenes liv for alltid. Alana trenger desperat en ny nyre, og Lori er villig til å ta risikoen en operasjon innebærer, på tross av at de to nettopp har møtt hverandre. «It’s A Match» er en emosjonell reise for to familier som setter grensene for hva vi ofrer for kjærligheten på prøve.

Se dokumentaren her.

Sexologenes beste sextips

VG har spurt syv sexologer om deres aller beste råd for et bedre sexliv. De kan være nyttige for deg som føler at sexlivet har gått i stå, eller for deg som ønsker å krydre det som skjer på soverommet.

Les saken her.

Grepene som gir bedre sex

De fleste kan få langt større glede av sex dersom de lærer mer om det, mener forfatter av ny sexbok.

Les saken her.

Slik forbereder du deg: Samlivskrisen alle par må gjennom

Uansett hvor bra forholdet er: Ifølge ekspertene er det en krise som oppstår i alle parforhold. Men kommer dere helskinnet gjennom, og løser den på riktig måte, kan det til og med ende med et bedre sexliv, ifølge ekspertene.

Les saken her.

– Jeg tror det er sunt for alle å gå i terapi

Når Håvard Tvedten (40) tar i dørhåndtaket, får Guro Fostervold Tvedten (43) fortsatt sommerfugler i magen. Men hvordan er det mulig etter fjorten års samliv, vil noen kanskje spørre seg?

Les saken her

Slik snakker du med partneren om sex

Mange snakker ikke med partner om sex, viser nye tall. Men det kan være avgjørende for sexlivet ditt, ifølge eksperter. Her er rådene for å få i gang den vanskelige, men viktige samtalen.

Les saken her.

