PLANLAGT KRASJ: Bildet er fra en sammenstilling If foretok etter en arrangert kollisjon. Foto: If

Arrangerer kollisjoner for å lure til seg store forsikringssummer

NYHETER 2018-10-06T19:22:55Z

Arrangerte kollisjoner er fremdeles en slager blant nordmenn som forsøker å lure til penger fra forsikringsselskapene. Hittil i år har 576 svindeltilfeller blitt avdekket.

Publisert: 06.10.18 21:22 Oppdatert: 06.10.18 22:06

Det viser nye tall fra første halvår fra Finans Norge .

– Tallet er litt høyere sammenlignet med samme periode i fjor. De fleste sakene gjelder skadeforsikring, mens de største beløpene gjelder syke- og uføreforsikringer, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal til VG.

Gjennomsnittsbeløpet per sak er på nesten 300.000 kroner.

Løy om tyveri – ble avslørt

Svindel med motorkjøretøy står for til sammen 43 prosent av skadeforsikringssakene. Fiktive tyveri eller påsatte branner er typiske saker, sier utredningssjef i If, Petter Domaas.

Mange forsøker også å få dekket flere skader enn de som faktisk oppsto i forbindelse med en reell skadehendelse.

Domaas viser til et tilfelle fra i fjor, hvor en mann på Østlandet meldte tyveri av løsøre og deler til sin fritidsbåten sin som lå på vannet.

– Mannen forklarte at da han skulle kjøre båten til verkstedet for å få taksert og reparert skadene, oppdaget han at også propellene var stjålet. Han forklarte at han fikk påmontert et par gamle som han hadde liggende hjemme i garasjen, slik at han fikk kjørt båten på verkstedet.

If fant spesielt propell-forklaringen verdt å kontrollere nærmere, ifølge Domaas.

– Det må benyttes spesialverktøy for å bytte slike propeller, noe mannen ikke hadde. Han hevdet han hadde lånt verktøy av en navngitt person, men denne personen avkreftet imidlertid at dette stemte, sier han.

– Propellene på båten bar heller ikke noe preg av å ha blitt skiftet. Mannen valgte da å trekke hele forsikringskravet på 235.000 kroner.

Planlagte bilkrasj

Ifølge Domaas er også arrangerte kollisjoner fortsatt er en gjenganger.

– Det har vært og er en vanlig sakstype på utredernes bord. At to personer med nær tilknytning til hverandre kolliderer ved et uhell kan selvsagt skje, men det er en statistisk sjeldenhet, sier han.

Svindlerne blir ofte avslørt dersom kjøretøyenes skader ikke stemmer overens med forklaringene. Løgn om kjennskap til hverandre er også vanlig.

– Det er vanskelig å arrangere en slik kollisjon og komme unna med det. Det er derfor relativt enkelt å avdekke denne type svindel hvis vi fatter mistanke i en tidlig fase, sier Domaas.

– Svindelen virker ikke å være organisert, men oppstår ofte i enkelte miljøer, legger han til.

Siden kollisjoner ofte involverer forsikringer hos flere selskaper, samarbeider de berørte selskapene om å kontrollere kollisjonene som virker mistenkelige.

– Akkurat i slike tilfeller er det samarbeid og ikke konkurranse som gjelder.

– Politianmelder dere alle svindelsakene som dere avdekker?

– Vi skal ha en veldig god grunn for ikke å anmelde en svindelsak. Vi utreder og vurderer alle sakene, og har ingen beløpsgrense for hva vi velger å anmelde. Mange anmeldelser dreier seg for eksempel om reiseskader, og her er det ofte snakk om små beløp, sier Domaas.

Rett etter kjøretøysvindel, kommer svindel med innbo- og reiseforsikring.

– I disse sakene forsøker gjerne svindlerne å plusse på ekstra når de sender inn erstatningskravet, sier Neverdal.

– Svært alvorlig

Utredningssjef Rune Skare i Tryg sier til VG at selskapet ser svært alvorlig på alle forsøk på forsikringssvindel.

– Vi politianmelder som en hovedregel alle saker der vi mener kunden har prøvd å lure oss. Så langt i år har vi anmeldt 33 slike saker, sier han.

Også Gjensidige politianmelder de fleste sakene.

– Vi vet at det daglig gjøres forsøk på å svindle oss og andre selskaper. I tillegg holdes det tilbake betydelige erstatningsbeløp etter slike forsøk. Forsikringssvindel er derfor noe vi tar svært alvorlig og bruker mye ressurser på å avdekke, sier kommunikasjonssjef Arne Voll.

Flest menn

Folk i 40-årene utgjør den største svindlergruppen, viser tallene fra Finans Norge. Det er flere menn enn kvinner som blir tatt, og mennene forsøker seg også på større beløp.

– Det er totalt sett snakk om ganske betydelige beløp, og selskapene jobber hardt med å avsløre svindlerne. Noen saker er lett å avdekke, mens andre krever mer omfattende undersøkelser fra spesialtrente utredere, sier Neverdal.