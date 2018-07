Stor guide: Få slottsbryllup til 100.000 kroner

Drømmer du om et romantisk bryllup i et slott eller på en herregård? Monika og Øyvind fikk drømmebryllupet i Sverige - til en pris som kanskje vil overraske deg. Her er en oversikt over de mest populære slottene og herregårdene, og hvor mye slottsbryllupet koster.