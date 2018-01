Jørn Staale Nyhagen var glad i naturen. Han ble født i Bodø 19. januat 1959 og døde i Oslo 15. august 2016. Foto: Privat

Jørn (57) ble feilbehandlet - sykehjemmet brøt loven

Publisert: 27.01.18 05:42

Da Jørn Staale Nyhagen (57) ble innlagt på sykehus kort tid før han døde, hadde han blitt feilbehandlet en rekke ganger, konkluderer Fylkesmannen.

Kort tid før han døde hadde han så store pusteproblemer og så svak puls at han trengte akutt hjelp. Likevel ble han ikke sendt på sykehus før dagen etter.

Han gikk også kraftig ned i vekt uten at det ble fulgt opp, og hadde akutte vrangforestillinger uten at det ble kartlagt årsak.

– Behandlingen Jørn Ståle Nyhagen (57) fikk på Lambertseter alder- og sykehjem var brudd på god praksis, sier fylkeslege Jan Petter Odden til VG.

Ifølge fylkeslegen er det flere forhold i saken som gjør at sykehjemmet har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ba om tilsyn

Nyhagen ble tidlig dement, og fikk plass på Lambertseter alder- og sykehjem som 54-åring.

Etter at Nyhagen døde i august 2016, ba hans pårørende fylkesmannen opprette en tilsynssak. Familien vurderer nå å gå til sivilt søksmål mot ledelse og leger på sykehjemmet.

– Jeg vil aldri få min bror tilbake, men jeg vil belyse forholdene slik at dette ikke skjer med andre. Mange pasienter får ikke den behandling de har krav på og det forundrer meg ikke om flere rett og slett dør på grunn av dette, sier hans søster, Siv Ness, til VG.

Burde vært på sykehus

Nyhagen hadde først er et korttidsopphold på sykehjemmet i 2013. Fra og med mai 2014 var han der permanent, frem til seks dager før han døde i august 2016.

Da ble han innlagt på Ullevål sykehus. På det tidspunktet var han så syk at han burde fått øyeblikkelig hjelp tidligere, ifølge Fylkesmannens tilsynsrapport.

Fylkesmannens kritikk

Fylkesmannen kritiserer sykehjemmets behandling av Jørn på flere punkter:

* Pasienten var mye plaget med kvalme, og spiste lite. I løpet av seks måneder hadde han et ufrivillig vekttap på 10 prosent. Det er alvorlig. Likevel ble ikke ernæringsstatusen kartlagt og fulgt opp.

* Hovedsymptomene hans var angst og uro, som ble behandlet med medikamenter. I utgangspunktet mener Fylkesmannen at det var riktig. Men da tilstanden ble akutt forverret med vrangforestillinger, burde det blitt målt blodtrykk, puls og oksygenmetning, noe som ikke ble gjort.

* Den 29. juni hadde han svært høyt blodtrykk og puls. Det ble tatt EKG og konkludert med sannsynlig angst og akutt delir , et akutt hjernesviktsyndrom med alvorlig forvirring.

«God prakis i dette tilfellet ville vært at det daglig, helst hyppigere, ble gjort en vurdering av pasientens allmenntilstand», skriver Fylkesmannen i tilsynssaken, og ramser opp en rekke undersøkelser som burde vært gjort.

* De siste dagene før innleggelse fikk pasienten et oksygensmetningsfall som ikke lot seg forklare med angst eller psykose. Han spiste lite og var kvalm, men ønsket ikke å la seg undersøke. Fylkesmannen mener at han likevel burde fått øyeblikkelig hjelp.

* Den 8. august ble det registrert oksygenmetning, helt nede i 62 prosent. Han var tungpustet og hadde svak puls. Det ble ikke gjort videre undersøkelser denne dagen fordi det ikke ville vært mulig uten tvang. Fylkesmannen mener at han likevel skulle vært innlagt på sykehus da.

* I sum er dette brudd på forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven.

– Vi har nå avsluttet saken og bedt involvert helsepersonell merke seg vår vurdering og innrette seg etter denne i fremtiden, sier fylkeslege Jan Petter Odden.

Familien: - Trodde han var trygg

– Vi, hans søsken og hans barn, sliter med å forstå hvordan dette kunne skje. Vi trodde jo at han skulle være trygg og bli helsemessig ivaretatt på sykehjemmet, sier Jørns yngste søster, Christel M. Nyhagen.

Søsteren Siv Ness forteller at hun gjentatte ganger måtte gripe inn overfor det hun oppfattet som dårlig pleie.

– Da han kom på sykehuset viste det seg at han hadde lungefibrose, lungebetennelse, lungeinfeksjon og oksygenmetning nede i 70 prosent. Legene der sa til meg at dette ikke kunne ha oppstått i løpet av de siste dagene. Det måtte ha utviklet seg over tid på sykehjemmet, sier Siv Ness.

– Feilmedisinering

– En gang fikk han en annen pasients medisiner. En annen gang oppdaget jeg at de bare hadde satt medisinene inn til ham uten at noen sjekket at han tok dem. Det mest alvorlige var likevel den gangen jeg fant så mange tabletter inne hos ham at han ville dødd av overdose dersom han hadde tatt dem, ifølge sykepleieren som ble tilkalt. Jeg tok vare på tablettene som bevis, forteller Ness.

Feilmedisineringen er omtalt i Fylkesmannens tilsynsrapport. Der påpekes det at det er ledelsens ansvar at legemidler håndteres forsvarlig.

Det er også ledelsens ansvar at helsepersonell som håndterer dette har nødvendig kompetanse.

I tillegg har det enkelte helsepersonell selvstendig ansvar for at pasienten får riktig dose av riktig legemiddel til riktig tid.

Det ble ikke gjort her, ifølge Fylkesmannens rapport.

VG har bedt Lambertseter alders- og sykehjem om å kommentere forholdene, men de har henvist til Aleris som uttaler seg på vegne av sykehjemmet.

– Vi tar tilbakemeldingene fra Fylkesmannen på fullt alvor, og har nå tett dialog med Sykehjemsetaten i den videre oppfølgingen. Dette er en sak vi internt har jobbet svært grundig med, skriver direktør for Omsorgstjenester i Aleris, Ingvild L. Kristiansen i en e-post til VG.

Ifølge Kristiansen er det satt i verk tiltak som sørger for at de ivaretar de områdene som Fylkesmannen har berørt, på en bedre måte.

– Vi har brukt og vil fortsette å bruke erfaringene vi har gjort oss i vårt videre kvalitetsarbeid, skriver hun.

I kjølvannet av dette har sykehjemmet blant annet endret rutinene for håndtering av medisiner.

Ber om oppfølging

Sykehjemsetaten i Oslo har bedt Aleris gjøre rede for hvordan de følger opp tilsynssaken.

– I tillegg har vi invitert pårørende til et møte med etatsoverlegen som følger opp det medisinskfaglige med Aleris, skriver direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaen, Henrik Mevold, i en e-post til VG

Sykehjemsetaten har også bedt om et møte med Fylkesmannen for å gå grundig igjennom saken.

– Etaten ser dette som viktig for at andre institusjoner som ikke er involvert i denne saken også skal lære av den og arbeide i tråd med Fylkesmannens vurdering, skriver direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaen, Henrik Mevold