TOTALSKADET: Huset som brant på Ulefoss natt til søndag ble totalskadet.

Mann siktet for mordbrannforsøk - har en relasjon til de som reddet seg ut

Mannen som er siktet for forsøk på mordbrann etter at et hus brant ned til grunnen i Ulefoss natt til søndag, har en relasjon til de to personene som kom seg ut.

Det bekrefter politiadvokat Tine Henriksen overfor VG.

Mannen er ikke kjent for politiet fra før, sier hun videre.

Oppdaget brann og ringte nødetatene selv

Politiadvokaten forteller at det var de to beboerne selv som oppdaget brannen.

– De kom seg raskt ut etter at det startet å brenne, og det er de som varslet nødetatene, sier Henriksen.

– Fysisk gikk det veldig bra, de ble ikke skadet, fortsetter hun.

Huset er imidlertid totalskadet.

– Hva gjør at dere har siktet mannen for mordbrannforsøk?

– Det er opplysninger i saken som gjør at vi mener det er sannsynlig, uten at jeg vil gå noe nærmere inn på det. Men vår vurdering er at både omfanget av brannen og tidspunktet, nemlig at det skjer på natten når de som bor der i utgangspunktet sover, gjør at denne siktelsen er riktig, sier Henriksen.

– Kjenner dere til om det ligger noe motiv bak brannen?

– Både årsak og motiv er viktige for oss å undersøke, men det ønsker jeg ikke å gå inn på, sier hun.

Politiadvokaten opplyser at det fortsatt gjøres kriminaltekniske undersøkelser på branntomten.

Nekter for kjennskap til brannen

Mandag har politiet begjært mannen varetektsfengslet i fire uker.

Mannen selv nekter straffskyld og skulle begjære seg løslatt i fengslingsmøtet, opplyste hans forsvarer Jonny Sveen til VG tidligere mandag.

– Han bestrider i det hele tatt kjennskap til forholdet, sier Sveen.

