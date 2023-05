«KJIPT»: Amer Edris (28) er ikke imponert over Elkjøps kundebehandling.

Kjøpte iPhone hos Elkjøp – den var meldt stjålet

Nå får Amer Edris (28) en beklagelse, ny telefon og et gavekort fra elektrogiganten.

I desember i fjor gikk Amer Edris (28) til innkjøp av ny iPhone 14 pro. April i år låste den seg etter en iOS-oppdatering. Da telefonen fortsatt var dekket av kjøpsgaranti, tok Edris kontakt med Elkjøp.

– De sa at jeg enten måtte betale 399 kroner for å få det ordnet i butikken, eller sende den inn til Apple for å bruke garantien. Jeg valgte å sende den inn, sier han.

Det tok ikke lang tid før telefonen kom i retur, med forklaring fra Elkjøp: Telefonen er låst, fordi den er meldt stjålet i en global database.

– Det tenkte jeg at ikke kunne stemme. Telefonen var meldt stjålet i september, og jeg kjøpte den i desember, sier han.

Edris kjøpte telefonen «som ny», fra Elkjøps outlet avdeling.

Info Elkjøp Outlet Elkjøp selger returnerte varer og utstillingsmodeller til rabattert pris igjennom sin Outlet butikk. På deres nettsider skriver de: På deres nettsider skriver de: «Elkjøp Outlet selger produkter som av en eller annen grunn er returnert til våre varehus eller har stått i utstilling. Disse varene blir kontrollert, og vi sørger for at de fungerer som de skal. Produktet blir eventuelt reparert, og all informasjon som måtte være lagret på det blir slettet. På den måten sikrer vi at produktet virker som det skal og oppleves som nytt når du kjøper det.» Vis mer

Elkjøp: Aldri vært borte i en slik situasjon

Salgssjef i Elkjøp Norge, Stian Hoff, skriver i en e-post til VG at de kan avkrefte at telefonen Edris kjøpte faktisk var stjålet, da den aldri skal ha vært på avveie.

– Vi har likevel meldt denne saken til vår sikkerhetsansvarlig og vi avventer tilbakemelding på om telefonen er registrert som stjålen inn til forsikringsselskap – uten at vi kan gå inn på detaljer knyttet til det, skriver han.

Loggen hos Elkjøp viser at telefonen har vært kjøpt to ganger tidligere. Begge gangene har kjøpet blitt hevet umiddelbart, slik at den aldri har forlatt Elkjøps varehus. Det er i denne prosessen Elkjøp mistenker at noe har skjedd.

Stian Hoff, salgssjef i Elkjøp Norge

– Det er opprettet en forsikringssak på telefonen, og for å gjøre det må et eventuelt tyveri anmeldes hos politiet. Det eneste man trenger for å gjøre det er et IMEI-nummer. Det nummeret står på kvitteringen, sier han.

– Jeg har aldri vært borte i en slik situasjon tidligere, og jeg antar at det er lang tid til noe lignende skjer igjen, sier han.

Nybakt far

I to uker forsøkte Edris å få Elkjøp til å ordne opp i situasjonen. I mellomtiden måtte han bruke en gammel iPhone 8 han hadde liggende.

– Datteren min ble født forrige uke, og jeg måtte bruke den gamle telefonen til å ta bilder. Det er ganske stor kvalitetsforskjell på kameraene til iPhone 8 og iPhone 14 pro.

– Det er kjipt å ikke ha bilder med høy kvalitet fra et så viktig øyeblikk. Det er noe man vil dokumentere godt, og huske resten av livet, sier han.

Her er pakken telefonen Amer Edris kjøpte på Elkjøp.

Tirsdag denne uken fikk han ny telefon og et gavekort på 5000 kroner som kompensasjon.

På tross av det, er han ikke imponert over Elkjøps kundebehandling. Den beskriver han som utfordrende.

– Denne uken beklaget de situasjonen veldig, men jeg syns fortsatt ikke at behandlingen jeg har mottatt har vært grei. Til å begynne med fikk jeg ikke svar på henvendelser, og jeg opplevde at alle instansene jeg snakket med ville overføre ansvaret til noen andre.

Hoff beklager til Edris på vegne av Elkjøp, og sier at han skulle fått hjelp umiddelbart.

– Vi har full forståelse for at dette har vært en frustrerende og forvirrende opplevelse for vår kunde. Det er vi lei oss for.

