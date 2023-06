HØYE PRISER: Prisveksten på flybilletter har vært skyhøy det siste året – og de høye prisene kan vedvare, tror flere eksperter.

Eksperter advarer: Skyhøye flypriser

Prisen på flybilletter kan holde seg skyhøy i lang tid fremover, mener reiseeksperter og folk i flyindustrien.

Til tross for at oljeprisen har roet seg ned, har flyprisene holdt seg høye. Økningen i antall reisende etter pandemien startet trenden, mens det er i år, når passasjerene er tilbake for fullt, at prisen virkelig har skutt i været.

I Frankrike har snittprisen for en flybillett økt med 32,6 prosent sammenlignet med for fire år siden. I Stillehavsregionen er økningen på 51 prosent.

Økte kostnader

Utgifter til lønninger og annet har økt kraftig i hele forsyningskjeden, noe som ser ut til å vedvare, sier sjeføkonom Marie Owens Thomsen i Det internasjonale flytransportforbundet (IATA).

– Flyselskapene må finne en måte å få dekket kostnadene på ellers vil de gå med tap igjen, sier hun.

Fullbookede fly

Mange flyselskaper hadde svært presset økonomi etter pandemien.

Vik Krishnan, som er spesialist på flyindustrien i konsulentselskapet McKinsey, sier at utfordringen nå ikke er oljeprisen, men heller det at det rett og slett er for få seter tilgjengelig for alle som vil ut og reise.

– Det er ikke mange faktorer som kan få ned billettprisene, sier Pascal Fabre i AlixPartners.

Prisvekst-tallene: Flyreiser kostet 51,8 prosent mer

At flybillettprisene øker er også dokumentert her til lands. De siste inflasjonstallene, som ble sluppet i forrige uke, viser at flyreisene er blant de som har bidratt mest til den høye prisveksten.

Sammenlignet med mai i fjor, var flyprisene 51,8 prosent høyere i år. Statistisk sentralbyrå understreker imidlertid at tallet for flyreiser svinger fra måned til måned.

– Høy etterspørsel er nok en av hovedforklaringene til høye priser på flyreiser i mai. Med mange helligdager og langhelger var det mange som benyttet muligheten til å reise. Flere flyselskaper meldte om sterk etterspørsel etter flybilletter i mai, forklarer seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post