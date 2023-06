BESKYTTET: Nødetatene tok på seg fullt verneutstyr fordi det ukjente stoffet kan være livsfarlig.

Politiet tror siktet tenåring selv har produsert giftstoffet på Bøler

Politiet opplyser at det ikke er noe som tyder på at andre er involverte i gifthendelsen på Bøler i Oslo.

Politiet rykket torsdag ut til en leilighet på Bøler i Oslo, etter melding om at en person hadde fått et svært giftig stoff på seg.

– Tenåringen som er siktet i saken, ble avhørt av politiet i natt. Det tyder på at han har produsert det farlige giftstoffet på egen hånd. Det er ingenting som tyder på at noen andre er involverte, skriver Oslo-politiet i en pressemelding fredag formiddag.







Politiet vil fremdeles ikke gå ut med opplysninger om selve stoffet av hensyn til etterforskningen. De understreker at det var «et svært giftig og skadelig stoff».

Gutten i tenårene er foreløpig siktet for befatning med et giftig stoff som kan medføre fare for allmenheten. Han ringte etter helsehjelp, og det var slik politiet ble klar over saken. Han skal ha fortalt at han hadde fått det giftige stoffet på seg.

VG har foreløpig ikke fått snakket med guttens forsvarer.

PST bekreftet til VG torsdag at de er kjent med saken.

Prøvene av stoffet ble torsdag kveld sendt til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som har hasteåpnet sitt laboratorium for å undersøke prøvene.

