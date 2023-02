1 / 2 STORE SKADER: Søndag jobbes det videre med å etterslukket brannen. Bilder viser store skader på tak og inventar. FLAMMEHAV: Mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat under slukkingen Oslo sentrum lørdag kveld. forrige neste fullskjerm STORE SKADER: Søndag jobbes det videre med å etterslukket brannen. Bilder viser store skader på tak og inventar.

Brannen på Festningen: − Hele området er fullt av viktige nasjonalskatter

Brannen på Festningen restaurant ved Akershus festning er slukket. Det er fortsatt for tidlig å si hvor store verdier som har gått tapt.

Det var dramatiske scener som utspilte seg da en brann brøt ut på Akershus festning lørdag kveld.

Brannen skjedde i bygning 22, hvor Festningen restaurant har holdt hus siden 2013. Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet.

Søndag morgen bekreftet vaktkommandør i brannvesenet, Robert Gudmundsen, til VG at brannen er slukket.

Det drives nå med etterslukkingsarbeid på stedet.

Bilder viser store materielle skader på tak og inventar:

Før brannen var dette et av Oslos flotteste uteserveringer. Bilder fra stedet viser store materielle skader. Søndag morgen jobber brannvesenet og flere andre instanser med å etterslukke bygget.

Seksjonssjef i Seksjon for fredning og verneplaner, Sigrid Murud, sier det er for tidlig å si noe om hvor mye som har gått tapt i bygget.

– Det viktigste er at man fikk evakuert folk først. Branner er noe av det mest alvorlige som kan ramme et kulturminne og det får store konsekvenser, sier hun til NTB.

– Hele området rundt Akershus festning er fullt av viktige nasjonalskatter, så det var en ubehagelig følelse. Vi ble lettet da vi fikk høre at det var liten spredningsfare. Det ligger litt for seg selv, derav navnet «Det ensomme fengsel».

Var på åpningsmiddagen

Arnfinn Moland er førsteamanuensis i historie og var leder av Norges Hjemmefrontmuseum fra 1995 til 2016. Selv var han til stede på restaurantens åpningsdag.

– Det var en flott kveld i oktober, med mange folk til stede. Det var god mat og gode taler på en fantastisk flott restaurant, sier Moland til VG.

Norges Hjemmefrontmuseum, som ligger i bygning 21, er nærmeste nabo til brannstedet. Før museet åpnet, fantes det planer om å lage en restaurant i lokalene, ifølge Moland.

– Da var det en del folk som våknet til og sørget for at bygget ble ombygd og åpnet for Norges Hjemmefrontmuseum i stedet.

FØR: Festningen restaurant har vært et populært sted for besøkende, med både inne- og uteservering. Dette bildet er tatt i 2019.

Fem tiår senere ble restaurantplanene likevel realisert – i nabobygget.

– Driften har vært vellykket og restauranten har blitt mye brukt. Jeg vil også si at uteserveringen har Oslos flotteste utsikt, med utsyn over hele Oslofjorden, sier Moland.

Selv var han sist på restauranten sommeren 2022. Historikeren synes det er svært trist at bygget fra 1836 nå kan være tapt.

– Det er et av de gamle og mest ærverdige byggene på Festningen, og er fredet utvendig. Det er sørgelig at et slikt bygg brenner opp.

SØRGELIG: Tidligere leder for Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, synes det er svært trist at det museets nabo har blitt ødelagt.

13 personer ble evakuert da brannen brøt ut, i tillegg var det mange selvevakuerte fra restauranten.

På et tidspunkt i løpet av kvelden hadde brannvesenet totalt 15 enheter til stede ved brannen. Som enhet regnes alt fra brannbiler, vanlige biler til ATV-er.

– Konstruksjonen er gammel og det er trevirke, så det brenner godt, sa politiets innsatsleder på stedet, Gunnhild Finne Nilsen, til VG.

Bygget eies av Forsvarsbygg, men leies ut til Fauna Eiendom. Det er Furset-gruppen som driver restauranten hvor det brenner. Det opplyser Caroline Waack, pressevakt i Forsvarsbygg.

– Det er vårt bygg, og det er vernet grunnet den kulturhistoriske verdien. Det er en del av Akershus festning, som er en av våre nasjonale festningsverk.

Daglig leder Stig Olle Friberg hos Festningen Restaurant sier til TV 2 at han ikke er til stede, men er blitt informert om brannen.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg har heller ingen kommentar, sier Friberg til TV2.