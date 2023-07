KOSTBART: Jonas Ali Ghanizadeh ble overrasket da han så prisen på billetten han hadde bestilt.

Høye togpriser: − Skjønte at ferien røk da jeg sjekket prisene

Høye togpriser og dårlig kronekurs gjorde at Jonas Ali Ghanizadeh endret på sommerens ferieplaner. Nå er Portugal byttet ut med Nord-Sverige.

Ifølge en fersk rapport fra Greenpeace, er det i snitt dobbelt så dyrt å velge skinner foran vinger i Europa.

– Vi hadde store ambisjoner om togferie til Portugal. Men da jeg så på billetter, skjønte jeg at det ikke gikk, sier togentusiast og MDG-politiker i Trondheim, Jonas Ali Ghanizadeh.

Han reiser ofte på lange togreiser gjennom Europa, og prøver så langt det lar seg gjøre å unngå å fly for å reise klimavennlig.

TOGENTUSIAST: Jonas Ali Ghanizadeh forteller at ferien til Portugal er byttet ut med ferie til Nordkalotten.

Høye togpriser fører imidlertid til at han og kona i år er nødt til å endre på ferieplanene.

– De høye prisene og dårlig kronekurs gjorde at vi droppet turen. Nå går ferien heller til mer kjente trakter i Nord-Norge og Nord-Sverige.

Han forteller at han sjekket prisene i april da han planla ferien. Han husker ikke nøyaktig hvor mye togferien ville ha kostet, men opplyser at den ville blitt flere tusen kroner dyrere per person.

– Også det med kollektivt, legger han til.

Info Rapport viser tog er dyrere i 5 av 7 tilfeller En rapport fra Greenpeace viser at det er vanskelig å ta tog ut av Norge. På fem av syv ruter var det billigere å ta fly. Organisasjonen har testet ulike datoer og ser at prisene kan variere. I Norge kan man kun ta tog til Sverige – der må man evt. bytte til ny destinasjon. Oslo–Stockholm: I gjennomsnitt var toget 110 prosent dyrere enn flybilletten.

Oslo–Bodø: Prisen er omtrent det samme, rundt 3 prosent dyrere å ta tog enn fly.

København–Oslo: I gjennomsnitt var toget 16 prosent dyrere enn flyet.

Bergen - Stockholm: Toget koster i snitt 1,7 ganger så mye som flyet.

Stockholm - Narvik: Toget er alltid billigere enn flyet.

Oslo-Trondheim: Toget er alltid billigere enn flyet. Vis mer

Togentusiast Ghanizadeh mener tog må bli mer konkurransedyktig, for å være et reelt alternativ til flybranjsen.

– Hvis vi virkelig skal få folk til å bytte fra fly til tog, så tror jeg mye handler om å gjøre reisene mer tilgjengelig for folk. I tillegg må infrastrukturen bygges opp. I Spania har de mellom tre og fire togselskaper som konkurrerer på de samme linjene.

– Konsekvensene er at folk blir tvunget til å fly, selv om de kanskje vil reise mer klimavennlig, sier fagrådgiver i Greenpeace Norge, Halvard Raavand til VG.

DYRT: Togprisene i Europa kan bli opp mot 30 ganger dyrere enn fly på enkelte strekninger, slår Greenpeace fast i en rapport.

Hvordan påvirker de høye togprisene nordmenn som ønsker å ta klimavennlige valg i hverdagen?

Klimaforsker Borgar Aamaas ved CICERO sier til VG at det er «naturlig» at tog er et mindre attraktivt alternativ enn fly.

– Det er dyrere, tar lengre tid og er vanskeligere å bestille. Det er mye som kunne vært forbedret, men pris er viktig.

Han fortsetter:

– Man kan sammenligne dette med elbiler kontra biler. Elbilen er nå et billigere og ofte like enkelt alternativ som bilen. Det samme kan vi ikke si om tog som alternativ, kontra fly.

– Hvordan skal ferierende nordmenn ta klimavennlige valg når tog er betydelig dyrere enn fly?

– En kortreist ferie kan være noe å anbefale, da kan buss og tog være fine alternativer. Og så finnes det mye god info der ute om lengre togreiser ute i Europa.

TOGFERIE?: Det spørs om nordmenn lokkes ut på togferie denne sommeren med høye priser.

Høye togpriser gjelder også i aller høyeste grad her til lands: Tog er nemlig 35 prosent dyrere enn fly i Norge, skriver miljøorganisasjonen i rapporten.

De har analysert bestemte ruter på ulike dager.

– Selv kjenner jeg flere som ikke har råd til å ta tog, fordi det koster mer penger, sier fagrådgiver i Greenpeace Norge, Halvard Raavand.

Han mener at dagens togtilbud ikke er attraktivt nok, og at en såkalt «klimabillett klimabillettKlimabilletter er billige sesongbilletter for kollektivtransport, gyldige på alle former for offentlig transport i et land eller en bestemt region.» kunne gjort det enklere for folk å velge andre reisealternativ.

VIL HA BEDRE TILBUD: Fagrådgiver i Greenpeace Norge, Halvard Raavand, mener det burde tilrettelegges for et bedre togtilbud i landet.

– Skal vi kutte klimagassutslipp fra transportsektoren må vi flytte flere passasjerer fra fly til tog. Tog må bli mer konkurransedyktig; flere avganger, reisetiden må ned og det må tilrettelegges for flere sovekupeer.

– Her må man bruke både pisk og gulrøtter. Togtilbudet bør blir bedre og billigere, og flyavgiftene bør bli høyere.

