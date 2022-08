SKAL UNDERSØKES: Et ektepar ble funnet drept i et boligkompleks på Otta 1. august.

Åpner tilsyn etter dobbeltdrapet på Otta

Både Sel kommune og spesialisthelsetjenesten varslet Helsetilsynet etter hendelsen. Nå åpner Statsforvalteren tilsynssak.

Mandag 1. august ble ekteparet Herma (83) og Odd Gjetsund (88) funnet drept i et boligkompleks nær Otta sentrum i Sel kommune i Gudbrandsdalen etter meldinger om knivstikking. En mann i 40-årene er siktet for drapene.

Han var nabo med ekteparet, og meldte selv ifra til politiet som én av to meldere. Den siktede mannen er ikke tidligere straffedømt, men har en lang historie med psykisk sykdom. Han har vært inn og ut av psykiatrien i 25 år.

Politiet har bedt om en full rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.

Skal undersøke mulig svikt

Statsforvalteren i Innlandet skal nå undersøke om det kan foreligge svikt i helsehjelpen til den siktede.

Ifølge statsforvalteren vil det nå hentes inn informasjon slik at det kan avklares om det foreligger forhold som helsetjenesten må rydde opp i. De skriver også at formålet med tilsynssaker ved alvorlige hendelser er å redusere sannsynligheten for at lignende hendelser skjer igjen.

– Skal gjøre det vi kan

Sel kommune og Sykehuset Innlandet helseforetak vil bli bedt om opplysninger knyttet til pasienten og hendelsen.

– Det er helt i tråd med hva vi forventet med tanke på alvoret. Vi vil selvsagt gjøre det vi kan for å bidra til å belyse saken, sier kommunaldirektør i Sel kommune, Solveig Nymoen til VG.

Kort tid etter drapene ble Statens helsetilsyn varslet av både Sel kommune og spesialisthelsetjenesten. Deretter hentet de inn mer informasjon om saken, før den ble oversendt til Statsforvalteren i Innlandet.

Også Sykehuset Innlandet sier de vil samarbeide.

– Vi vil bidra med nødvendig informasjon til tilsynsmyndighetene for å belyse saken på best mulig måte, skriver Line Fuglehaug i en SMS til VG.

