ULYKKE: Ulykken på motorshowet på Bjerke skjedde søndag for en drøy uke siden. Arrangørens advokat mener politiet ulovlig har tatt beslag i pengene hans.

Ut mot politiet etter motorshow-ulykke: − Ulovlig fremgangsmåte

Politiet holder tilbake 800.000 kroner fra arrangøren etter motorshowulykken på Bjerke i Oslo. – De fratar ham levebrødet, raser advokaten – og vil at retten skal behandle spørsmålet.

Publisert: Nå nettopp

Daniel Klaas er arrangøren bak Aranis Klaas Monster Truck Show på Bjerke i Oslo sist søndag der syv personer ble skadet. Politiet mener det var for dårlig sikring rundt showet, og har siktet både Klaas og sjåføren av bilen.

Nå har politiet besluttet en heftelse for inntil 818.000 kroner i formuesgjenstander tilhørende Klaas, som skal sikre betaling av bot, inndragning, saksomkostninger, erstatning eller oppreisning som han kan bli dømt til.

Krever muntlig forhandling

Det var dette beløpet politiet fant under ransaking hos Klaas etter motorshowet. De mener det er sannsynlig at han, som tysk statsborger, vil ta pengene ut av landet.

– Denne fremgangsmåten fra politiet er ulovlig. De tar jo hele levebrødet fra mannen, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til VG.

– Vi krever muntlig forhandling i retten rundt heftelsen og ber retten om at den oppheves, sier han videre.

Politiadvokat Bente Vengstad har blitt forelagt kritikken fra Lundevall-Unger.

– Jeg har ingen andre svar enn de vi ga forrige uke. Vi mener vi har adgang til å holde tilbake pengene, skriver Vengstad i en e-post.

Politiadvokaten opplyser mandag ettermiddag at politiet har fått en foreløpig opprettholdelse av heftelsen fra tingretten.

Les også Motorshow-arrangøren gjør store endringer: – Min klient har bommet Aranis Klaas gjør flere store endringer etter at syv personer ble skadet under et motorshow på Bjerke i helgen.

– Jobber med nye sikkerhetstiltak

Advokat Lundevall-Unger forteller at Klaas etter ulykken har kjøpt et 100 meters gjerde for å forbedre sikkerheten før kommende motorsport-show, men showet som skulle holdes i Drammen denne helgen ble avlyst.

– Han har lagt seg flat og vi jobber med nye sikkerhetstiltak. Jeg mener at politiet ikke har grunnlag for å stanse turneen så lenge alt det formelle med vegvesenet er deklarert i forhold til skilting og registrering av bilene som brukes under arrangementet. Vi venter fortsatt på svar fra vegvesenet.

– Vet dere hvordan det går med de som ble skadet?

– Politiet har ikke gitt oss noe konkret om skadeomfanget. Men min klient har en forsikring som vil dekke eventuelle sivilrettslige søksmål.