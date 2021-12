SATS-senteret på Ryen i Oslo.

Treningskjedene gjør endringer: Dette betyr det for deg

Flere treningskjeder gjør endringer på grunn av regjeringens coronatiltak.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Meteren er tilbake, og du må igjen ta på deg munnbindet. De nye nasjonale tiltakene gjør nå at treningskjedene må ta grep.

– Det blir innført avstandskrav på én meter ved lav intensitetstrening og avstandskrav på to meter ved høy intensitetstrening hos SATS sine treningssentre.

Det opplyser kommunikasjonssjef Julie Tellugen Hæhre i SATS til VG etter at regjeringen opplyste om nye coronatiltak.

– Det blir noe redusert kapasitet på gruppetimer, og det vil være en makskapasitet på senter slik vi har sett tidligere i år, opplyser hun.

Hæhre legger til at de har skjerpede renholdsrutiner, men at de har hatt det lenge.

– Det blir også munnbind på vei til og fra garderober når man ikke kan holde en meter avstand. Det er mye detaljer vi bruker morgendagen på å gå opp, sier hun.

SATS vil i løpet av morgendagen sende ut informasjon til medlemmene om hvordan de vil bli berørt av eventuelle endringer, forteller Hæhre.

EVO Fitness:

Daglig leder i EVO Fitness, Morten Hellevang, sier at det også blir endringer hos dem.

– Vi kommer til å sperre av annethvert kondisjonsapparat. Dette har vi allerede gjort i Oslo og Viken, men vi gjør det nå i resten av landet også.

Han sier de skal ha et møte i morgen hvor de diskuterer detaljene i forskriften og hva slags betydning det vil ha for sentrene.

– Vi kommer må til å ha avstandsskilt og sette et makstak på hvor mange som kan være inne på sentrene samtidig. Dette styrer vi automatisk i porten når medlemmene registreres inn, sier Hellevang.

Fresh Fitness:

Daglig leder i Fresh Fitness, Lars Fredrik Strøm-Håkonsen, svarer følgende:

– Vi har et internt møte i morgen tidlig, og vi må få komme tilbake til detaljene etter dette. Men i hovedsak vil vi innføre tiltak for å begrense antall som kan trene gruppetrening og begrense antall som kan oppholde seg på senter samtidig. Dette er tiltak både vi og medlemmene våre er godt kjent med. Ellers har vi gode rutiner for renhold, og vil selvfølgelig fortsette å påminne medlemmene våre om å vaske apparater etter bruk. Vi er ved godt mot og står klare for å tilby trygg trening til alle våre medlemmer.