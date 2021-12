– Kåre Willoch er en av etterkrigstidens aller største politikere, sier Erna Solberg i en uttalelse.

Kåre Willoch har gått bort, 93 år gammel

Tidligere statsminister og partileder i Høyre, Kåre Willoch, gikk bort mandag, melder Høyre i en pressemelding.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han sovnet stille inn i hjemmet sitt på Ullern.

– Det er med stor sorg Høyre i dag mottok den triste beskjeden om Kåre Willochs bortgang. Våre tanker går nå først og fremst til Anne-Marie, barna, barnebarna og resten av hans nærmeste, sier Erna Solberg ifølge pressemeldingen.

Kåre Willoch var statsminister i Norge fra 1981 til 1986, og Høyres parlamentariske leder i elleve år før det. Han har også vært handelsminister.

Våren 2016 ble Willoch diagnostisert med kreft. Tre år senere uttalte han at han var frisk og fin.

Han var Høyres partileder fra 1970 til 1974, og stortingsrepresentant for Oslo fra 1958 til 1989. Etter den politiske karrieren var han fylkesmann i Oslo og Akershus frem til 1998.

– Kåre Willoch er en av etterkrigstidens aller største politikere. Han preget Høyre og han preget Norge helt fra 1960-tallet og til det siste. Han var en markant statsminister, som var ledende i moderniseringen av det norske samfunnet. Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt, og varte livet ut. Vi har alle mye å takke Kåre Willoch for. Hans bortgang er et stort tap for det politiske Norge, sier Erna Solberg i pressemeldingen.

– Kåre hadde sylskarpe meninger og analyser, men formen var alltid elskverdig. Sterk i innhold, mild i form, var en leveregel han selv alltid fulgte. Jeg kommer til å savne han.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at hans tanker går til Kåre Willochs familie, venner og partifeller i Høyre:

– Det er med sorg vi i dag har fått høre at Kåre Willoch er død. Kåre Willoch satte sitt preg på det politiske Norge gjennom flere tiår, som stortingsrepresentant, statsråd, statsminister og fylkesmann, og i flere tiår etterpå som aktiv samfunnsdebattant.

Statsministeren sier Willoch var en hardtarbeidende politiker «med et oppriktig engasjement for landet sitt og verden utenfor, med vilje og evne til å engasjere seg i nye saker».

– Med velformulerte argumenter og klare meninger markerte han seg i debatter lenge etter at han ga seg som aktiv politiker. Jeg vil huske ham som en markant og klok politiker, sier Støre.

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre gratulerer Willoch med 80-årsdagen på Høyres hus i Oslo i 2008.

Lang karriere

Willoch ble født på vestkanten i Oslo i 1928 og studerte sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han gikk inn i politikken da han var i 20-årene.

Hans første politiske verv ble som medlem av bystyret i Oslo i 1952-1959.

Senere ble han vararepresentant til Stortinget for Oslo Høyre i 1954. I John Lyng-regjeringen i 1963 var han handels- og skipsfartsminister, en post han beholdt i Per Borten-regjeringen fra 1965 til han forlot regjeringen i 1970.

I Høyre var han generalsekretær fra 1963 til 1956 og senere partileder fra 1970-1974. Frem til Solberg overtok rekorden var Willoch Høyres lengstsittende statsminister.

Med Willoch som statsministerkandidat gjorde Høyre i 1981 sitt beste valg siden 1924, og nøt stor respekt i eget parti.

Willoch hedres med begravelse på statens bekostning

Statsministerens kontor melder i en pressemelding mandag at Willoch hedres med begravelse på statens bekostning.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen.

Willochs etterlatte har takket ja til dette.

Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.

– Kommer til å savne ham

Som statsråd var han kanskje aller mest kjent for de omfattende avreguleringene som ble gjennomført av koalisjonsregjeringen han ledet med KrF og Sp fra 1983 til 1986.

Han var også kjent for sin galante, men skarpe debattkunst som flere ganger vippet erkerivalen Gro Harlem Brundtland av pinnen.

Etter at statsrådkarrieren var over, markerte han seg særlig i debatten om konflikten mellom Israel og Palestina, der han talte palestinernes sak og i 2011 ble hedret med palestinsk pass.

I 2018 feiret han 90-årsdagen med å gi ut en ny bok sammen med partifellen Torbjørn Røe Isaksen med tittelen «Alt med måte». Der tok han opp alt fra Donald Trumps presidentskap i USA til EU og euroen, som han beskrev som et «feilgrep».

I et Facebook-innlegg mandag omtaler Røe Isaksen Willoch som «hele Norges kloke bestefar»:

– Kåre Willoch var uten tvil en av de viktigste statsministre i Norge etter krigen, men han var også mye mer. Mange som ikke engang var påtenkt da han styrte landet, eller som bare var småbarn, hadde et nært forhold til mannen. Han ble hele Norges kloke bestefar, skriver Røe Isaksen.

Mangeårig Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen sier til VG at hennes tanker går til de etterlatte og nærmeste.

– Kåre var en markant politiker med et sterkt samfunnsengasjement helt til det siste. Jeg opplevde sterk støtte fra ham i min tid som finansminister.

Jeg kommer til å savne ham.

Venstre-leder Guri Melby vil minnes Willoch som en stor politiker:

– I dag har vi mistet en stor politiker. Han var klok stemme i samfunnsdebatten, også lenge etter sin vakt i politikken, skriver Melby i en sms til VG.

Saken oppdateres.