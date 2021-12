FIRE RÅD: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kommer med råd til en trygg nyttårsfeiring. Bildet er fra nyttårsaften 2021 i Ålesund.

Dette er Nakstads råd for en trygg nyttårsfeiring

Er det trygt å klemme, kysse og skåle oss inn i det nye året? Få med deg assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sine fire råd for en trygg nyttårsfeiring.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Enda ett år med pandemi går mot slutten. Nakstad sa tidligere denne uken at han tror at hverdagen blir mer normal i 2022. Men på årets siste dag må man fremdeles passe på avstand, symptomer og nærkontakter.

Sjekk ut Nakstads råd, og få en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for fest og arrangementer nederst i saken:

1. Hold deg hjemme hvis du er syk

Det viktigste rådet er at man må holde seg hjemme hvis man ikke er frisk.

– Hvis man føler seg litt ruskete, får feber eller nesa begynner å renne, så hjelper det ikke å ta en test som er negativ - da bør man holde seg borte fra den feiringen uansett, sier Nakstad.

IKKE NØDVENDIGVIS REDNINGEN: Om du har coronasymtomer bør du holde deg hjemme selvom du tester negativt på en hurtigtest.

Om de som er syke holder seg hjemme er det liten risiko forbundet med å møte andre friske personer på en sammenkomst.

– Men man må passe på at de man møter verken har symptomer, eller er i karantene. Det er ikke noe god ide å bryte karantenen for å dra på nyttårsfeiring, men jeg tror de fleste vil følge de rådene, sier Nakstad.

les også Under 25? Dette bør du gjøre før nyttår

2. Ikke klem flest mulig

Er det trygt å klemme, kysse og skåle oss inn i det nye året?

– De du er i familie med eller som er kjærester og lignende kan man klemme på, sier han.

Også bestemor kan få en klem.

– Er de fullvaksinerte og barnebarna er friske går det veldig fint i de fleste tilfeller, sier han.

BRUK SUNN FORNUFT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det går fint å feire nyttårsaften om man bruker sunn fornuft og følger rådene.

– Men det er ikke noe poeng å klemme flest mulig på nyttårsaften, legger han til.

Det positive er at når rakettene går til værs er de fleste ute, noe som fører til en lavere smitterisiko.

– Dette tror jeg de fleste vet ganske godt etter hvert. Bruker man fornuften og følger rådene går det fint å feire nyttår, sier Nakstad.

3. Følg med på disse symptomene

Det er viktig å følge med på egne symptomer slik at man ikke møter opp syk.

Man skal følge med på alle vanlige forkjølelsessymptomer.

– At du får vont i halsen, tror du begynner å få litt feber eller hodepine, nesa begynner å renne litt og du begynner kanskje å hoste eller få verk i kroppen. Da merker du at du begynner å bli syk, sier Nakstad.

Alle disse symptomene kan være forenelig med at man er smittet med coronaviruset. Om man opplever at luktesansen svekkes er det også et typisk corona-symptom.

4. Varsle nærkontakter om du er smittet

Har du luftveissymptomer er det viktig å holde seg hjemme og ta en hurtigtest. Er denne testen positiv må man varsle eventuelle nærkontakter.

– Da må man tenke på «Hvem har jeg vært sammen med de siste to dagene før jeg ble syk?», så kan man varsle dem, sier Nakstad.

De som blir oppringt må så være oppmerksomme på symptomer.

– Da er det viktig at folk tar det alvorlig og leser seg opp på hva som gjelder for dem i forhold til om de er nærkontakter eller ikke.

Er du usikker på om du skal i karantene eller ikke? Ta VGs karantenekalkulator her.

Og skal du på nyttårsparty så er dette tiltakene for arrangementer og fest: