Et Vy-tog har stoppet opp utenfor Skellefte etter problemer med lokomotivene. Det skal være knapt med mat om bord og ikke mulig å gå ut.

Hundretalls strandet på tog etter trippel-havari

400 passasjerer ble strandet på to Vy-nattog i Sverige: – Veldig kjipt, sier passasjer Sanna (41) til VG. Hun har passert godt over 20 timer på toget.

Av Sarah Brennsæter og Anna Sjögren/Aftonbladet

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

To nattog fra Stockholm til Luleå har stått strandet grunnet havari-problemer i timevis, melder Aftonbladet.

Det første togets avgang var klokken 18:11 søndag kveld. Etter seks timers kjøring, ble det imidlertid stående fast i Jörn utenfor Skellefteå.

Litt senere skulle nok et natt-tog i samme rute – også dette fikk problemer.

– Det første lokomotivet havarerte klokken fire i morges. Etter toget vårt, fulgte det på et nytt nattog som skulle få kjøre forbi oss. Men også dette toget ble stående fast, sier Sanna (41) på telefon til VG.

Hun er en av flere hundre passasjerer som er berørt av togproblemene, og har sittet på toget i over 22 timer da VG snakker med henne.

Spiser knekkebrød

Tidligere på formiddagen gikk togets bistro tom. Passasjerene får heller ikke bevege seg utenfor toget.

– Folk kjøpte opp all maten som var igjen. Selv rakk jeg ikke å ordne meg noe, men personalet tilbød litt knekkebrød, så jeg klarer meg og det gjør nok de andre her også, sa Sanna til Aftonbladet tidligere i dag.

Hun forteller at mange reisende er slitne etter timevis med ventetid, men at de prøver å holde motet oppe.

Sanna, som skal på snøscootertur, skulle egentlig vært i Gällivare klokken åtte mandag morgen. Nå er det uklart når de kommer frem.

Da VG tar kontakt med henne i 16-tiden mandag ettermiddag, forteller hun at de står stille like utenfor Älvsbyn.

– Det er mange trøtte og slitne passasjerer her. Det var smørbrød og vann tilgjengelig på toget tidligere, men nå er alt tomt. Alt vi har er øl, ler Sanna litt oppgitt:

– Jeg synes dette er veldig kjipt, og det føles ikke så bra, men jeg tror og håper at vi kommer fram i natt en gang, legger hun til.

Sanna forteller til VG klokken 17:30 mandag kveld at toget foran har fått assistanse av et hjelpetog, og at de nå ruller videre i retning Luleå.

– Vi er i gang igjen. Nå håper vi bare at det ikke oppstår enda flere problemer, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Sjåfør tatt av tjeneste

Stefan Linder, virksomhetsleder for Vys nattog, forklarer hva som har skjedd:

– Ett av togene hadde problemer med et av lokomotivene. Men vi hadde to lokomotiver på togene slik at vi kunne bytte plass. Vi kom oss akkurat til neste stasjon, men der skjedde det en byttefeil, så vi ikke kommer inn på perrongen, sier han.

Problemene skyldtes i tillegg også at en lokfører kjørte mot et stoppsignal, sier Linder til P4 Norrbotten.

– Sjåføren ble tatt av tjeneste og vi trengte å få en vikarsjåfør dit, noe som også tok tid, sier han til radiokanalen.

Tog manglet sovevogner

Linder sier videre at passasjerer som savner forbindelsene mellom Stockholm og Luleå, vil bli ombooket på andre tog og at erstatningsbusser kan brukes på enkelte strekninger.

Han sier det er ekstremt uberegnelig med dobbelt tog-trøbbel.

Også reisende på selskapets nattog fra Luleå til Stockholm i natt, ble rammet av problemer. Toget manglet sovevogner.

– Det var et følgeproblem fra julaften, hvor det også var noen lokomotivproblemer med et av togene fra Stockholm. Der gikk vi i Vy ut og sa vi skulle tilbakebetale alle passasjerer for turen, sier Linder videre.