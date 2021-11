DREPT: Rustam Louis Foss (33) kom til Norge da han var 14 år gammel. Tirsdag ble han skutt og drept av politiet etter å ha angrepet en politimann med kniv.

Rustam Louis Foss (33) ble skutt og drept på Bislett: − Føler en bunnløs fortvilelse

Det var 33 år gamle Rustam Louis Foss som ble skutt og drept av politiet etter å ha angrepet en politimann med kniv tirsdag morgen på Bislett i Oslo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Min klient har veldig mange ubesvarte spørsmål hun vil ha svar på, og føler en bunnløs fortvilelse over situasjonen, sier bistandsadvokat Andrea Wisløff, som representerer en av 33-åringens etterlatte.

VG publiserer navn og bilde i samråd med familien.

En lokalavis har snakket med det etterlatte familiemedlemmet, og VG har fått tillatelse til å gjengi sitatene hennes.

Kvinnen sier til avisen at det er hun som har oppdratt Rustam Louis Foss.

De to kom til Norge fra Kasakhstan i 2002, da var Foss 14 år gammel, forteller hun til avisen. 33-åringen har blant annet bodd i Drammen og på flere adresser i Oslo.

– Jeg husker jeg var så glad for at jeg hadde kommet til Norge. Men ikke nå lenger. Ikke med tanke på det som har skjedd med Rustam, sier hun.

Dømt til tvunget psykisk helsevern

Flere forbipasserende ble vitner til dramatiske scener på Bislett i Oslo tirsdag morgen: En mann ble til slutt skutt av politiet, etter at han skal ha forsøkt å angripe minst én person på gaten med kniv.

En video VG har fått tilgang til, viser en politibil som kjører på en mann som tilsynelatende har en kniv i hånden. Like etter åpnes døren til politibilen, og mannen går da til angrep på politiet.

Mange samlet seg tirsdag kveld til en minnesseremoni på Bislett i Thereses gate, hvor de tenkte lys og la ned blomster.

Les også: Sakkyndige advarte om at mannen kunne angripe igjen: − Veldig tragisk

Venner av Foss beskriver ham som en omsorgsfull person som var åpen om at han slet psykisk og med rus.

Det var også bakgrunnen for at han ble dømt til tvunget psykisk helsevern i desember 2020, etter et knivangrep på Ankerbrua i Oslo i 2019. I etterkant forklarte han at han ikke kunne huske episoden.

Vennene er i sjokk, og mener hendelsen tirsdag burde vært forhindret.

Helseavdelingen hos statsforvalteren vil be Oslo universitetssykehus om informasjon om hva slags helsehjelp den avdøde har fått forut for den tragiske hendelsen tirsdag.

– Tålte ikke å skade noen

Ifølge IMDb medvirket Rustam Louis Foss i flere norske produksjoner. I 2011 spilte han i «Tomme tønner 2 – Det brune gullet». Året etter medvirket han i den kjente serien «Lilyhammer», og i 2015 spilte han i «Skyggene av byen».

Familiemedlemmet forteller til den nevnte lokalavisen om en gutt som alltid fortalte hvem han var med, gjorde sitt beste på skolen, gikk i moskeen og respekterte innetider.

Han drev aktivt med bryting, men kuttet ut dette nærmest over natten, forteller hun, på grunn av en episode hvor han skal ha skadet armen til en annen utøver på en voldsom måte.

– Han tålte ikke å skade noen. Han ble aldri den samme igjen.

Etter det skal han ha begynt å henge i byen, fikk seg nye venner og endret seg, ifølge familiemedlemmet.

– Klandrer ikke politiet

VG har tidligere denne uken truffet Roar, som beskriver seg selv som en slags fosterfar for 33-åringen. Han forteller at sønnene hans så på Rustam Louis Foss som en bror, og tar dette svært tungt.

MINNES: «Fosterfar» Roar var i Thereses gate på Bislett tirsdag kveld og la ned blomster.

– På en måte var det han som adopterte meg, det var ikke jeg som adopterte ham, sa Roar til VG, og legger til at det ikke var snakk om noen offisiell adopsjon.

Roar, som VG har valgt å bare bruke fornavnet på, forteller at han traff siktede første gang i 2004, da avdøde var rundt 16 år gammel.

Tirsdag kveld var han på Bislett og la ned blomster på minneseremonien.

– Jeg klandrer ikke politiet overhodet, jeg overlater det til Spesialenheten, sier Roar til VG fredag.