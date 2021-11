DREPT: Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble funnet drept i Baneheia i mai 2000.

TV 2 om Baneheia-avhør: Andersen åpner for at han kan ha hatt blackout

Ifølge Fædrelandsvennen og TV 2 skal Jan Helge Andersen i avhør ha åpnet for at han kan ha hatt blackout, etter å ha blitt konfrontert med nye DNA-funn.

Publisert: Nå nettopp

Denne uken ble det kjent at det er gjort DNA-funn som ifølge VGs opplysninger kan knytte Jan Helge Andersen til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen (10).

Funnet er i motstrid til Andersens tidligere forklaring om at han kun forgrep seg mot Stine Sofie Sørstrønen (8).

I midten av oktober var Jan Helge Andersen i politiavhør i Oslo som strakk seg over tre dager. I disse avhørene ble han også konfrontert med de nye DNA-funnene, ifølge VGs opplysninger.

Ifølge TV 2 skal Andersen i avhør ha blitt konfrontert med opplysningene om at det er funnet DNA-spor som politiet mener kan knytte ham til Paulsen. Ifølge kanalen spørres Andersen hva han tenker om dette, og de skriver at de får opplyst at Andersen da åpner for at han kan ha hatt blackout.

Senere i avhøret sier Andersen ifølge TV 2s opplysninger at dersom han har begått overgrep mot begge jentene, så er det ene «helt borte».

VG har vært i kontakt med Andersens advokat Svein Holden, og Kristiansens advokat Arvid Sjødin, som ikke ønsker å kommentere saken.

Fædrelandsvennen, som omtalte innholdet i avhørene først, skriver at Andersen i disse avhørene skal ha nektet for å ha utført overgrepene alene. På spørsmål om han kan ha forgrepet seg på begge ofrene, forklarer han ifølge avisen at han kun husker å ha forgrepet seg på en av dem.

Ifølge avisen svarer Andersen i avhør flere ganger at han i så fall «må ha hatt blackout» hvis det skulle stemme.

Også NRK skriver at de er kjent med deler av innholdet i avhørene Fædrelandsvennen referer til.

Ikke nye DNA-funn mot Kristiansen

Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble funnet drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble dømt for overgrep og drap.

I februar besluttet Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen.

I 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 år fengsel i Agder lagmannsrett etter å ha tilstått en rolle i saken. Han pekte samtidig på Viggo Kristiansen som initiativtaker og hovedmann bak forbrytelsene mot de to mindreårige jentene. Andersen har sonet straffen og ble løslatt for noen år siden.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, men har i alle år nektet straffskyld.

Tidlig på våren i år startet Oslo politidistrikt den nye etterforskning av Baneheia-drapene, etter at straffesaken til Viggo Kristiansen ble gjenåpnet.

VG har tidligere skrevet at de nye undersøkelsene ikke har fått frem nye DNA-funn mot Viggo Kristiansen.