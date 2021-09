Les dagens VG her!

600 000 nordmenn har liten eller ingen digital kompetanse. Koronapandemien har vært med på å øke ulikhetene. Aldersgruppen fra 60 år og oppover er spesielt sårbar. Eksperter er bekymret for at eldre kan bli digitale tapere.

«Valget gikk bra, men ikke riktig så godt for valgvinnerne som de hadde håpet. En stund der lå det an til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne få flertall alene. Det ville blitt mye oljeboring langt mot nord, det! Nå må Norges kommende statsminister Jonas Gahr Støre ha med seg SV for å få til en flertallsregjering. Men så sitter det noen Sp-folk oppe i Trøndelag og sier nei. De vil ikke i regjering med SV,» skriver kommentator Astrid Meland.

(Young Boys – Manchester United 2–1) Cristiano Ronaldo scoret sitt tredje mål siden Manchester United-comebacket, men Aaron Wan-Bissakas røde kort og en enorm Jesse Lingard-tabbe ga de røde djevlene en marerittstart i Champions League.

(Barcelona-Bayern München 0–3) Bayern-veteranene Robert Lewandowski (33) og Thomas Müller (32) senket med rutinert letthet Ronald Koemans tenåringspregede Barcelona.

Og Erna Solberg vil ikke gi seg som Høyre-leder. Hun sier hun har planer om å lede partiet til valgseier og ny regjeringsmakt i 2025.