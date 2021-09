SV-POLITIKER: Marian Abdi Hussein blir den første kvinnen på Stortinget med hijab.

Dobbelt så mange med innvandrerbakgrunn valgt inn: − Ikke lenger et hinder

11 av de 169 nyvalgte stortingsrepresentantene har innvandrerbakgrunn. Mens to av dem representerer SV og Rødt, har Senterpartiet ingen med innvandrerbakgrunn på tinget.

Valgforskere uttrykte både skuffelse og overraskelse da tallene for årets valgdeltagelse ble presentert: Bare 76,5 prosent bruke stemmen ved stortingsvalget. Det er det laveste tallet siden valget i 2009.

Det er imidlertid andre «valgtall» som peker fremover, og ikke bakover: Aldri før har så mange nordmenn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn kommet inn på Stortinget. I år er elleve representanter valgt inn.

«Historisk», skrev VGs kommentator Shazia Majid dagen etter valget. Hun mener at det å være nordmann har blitt et videre begrep, og får støtte fra SV-politiker Marian Hussain Abdi (35), som har bakgrunn fra Somalia.

Hussain Abdi er en av de elleve med innvandrerbakgrunn som nå er valgt inn på Stortinget, og blir også den første kvinnen til å gå med hijab.

– Det norske folket har talt, og det er tydelig at befolkningen ønsker en forandring. Jeg takker velgerne for tilliten, sier hun til VG.

MANGFOLDIG: Seher Aydar (f.v.), Marian Hussein, Kamzy Gunaratnam, Lan Marie Berg, Abid Raja, Mudassar Hussein Kapur og Himanshu Gulati

– Vi skal ha en regjeringen som gjenspeiler befolkningen og bidrar til at Stortinget er mer representativt, sier Hussain Abdi.

Hun trekker frem at arbeidslivsdiskriminering er en særlig viktig sak for dem med minoritetsbakgrunn, og noe hun ønsker å jobbe for som folkevalgt.

– Det er viktig at staten tar et større ansvar og jobber med å rekruttere mer mangfold i lederposisjoner, mener hun.

Elleve representanter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er mer enn en dobling i antallet fra forrige stortingsperiode, da det kun var fem – se oversikt i faktaboks:

Disse har vært stortingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn: 2019–2021: Masud Gharahkhani, Himanshu Gulati, Mudassar Kapur, Abid Raja, Hadia Tajik

2013–2017: Mudassar Kapur, Abid Raja, Hadia Tajik

2009–2013: Hadia Tajik

2005–2009: Saera Khan

2001–2005: Afshan Rafiq Kilde: Stortingets historiske oversikter Vis mer

Valgekspert: Positivt for integrering

De nyvalgte elleve representantene vil utgjøre 6,5 prosent av de totale 169 representantene på Stortinget. Norges tredje største parti ved dette valget, Senterpartiet, har ingen innvalgte med innvandrerbakgrunn.

Først og fremst er disse elleve representanter av sitt parti, men de har en slags symbolsk betydning for personer med minoritetsbakgrunn, forklarer valgeksperten Johannes Bergh til VG.

Blant de andre med minoritetsbakgrunn på Stortinget, finner vi Sandra Borch (Sp) og Irene Ohjala (Pasientfokus) som har samisk bakgrunn.

– Det at man ser flere med minoritetsbakgrunn i politikken og sentrale posisjoner er bra for integreringen og kan vise til tilhørighet for personer med annen etnisk bakgrunn, sier han.

– Man får også noen man ser opp til eller heier på, legger han til.

Forskning viser også at dette har en positiv effekt og kan øke valgdeltagelsen for personer nordmenn med annen etnisk bakgrunn, forklarer Bergh.

EKSPERT: Valgekspert Johannes Bergh.

Valgekspert Svein Tore Marthinsen påpeker at valget i år mer fragmentert enn det vi har opplevd tidligere.

– Det som er historisk med dette valget er at det er 10 partier som er representert, sier han til VG, og understreker at aldri tidligere har Stortinget bestått av så mange partier.

Rødt-politiker: – Hadde få å se opp til

– Jeg gleder meg til å komme i gang og føler på et enormt ansvar, forteller representanten fra Rødt, Seher Aydar (32) til VG.

Hun kaller valgresultatet «fantastisk» – og viser til Rødts rekordvalg. De går fra én til åtte representanter på Stortinget.

– Hva tenker du om at vi får flere representanter med minoritetsbakgrunn?

– Jeg mener det er bra for samfunnet vårt. Da jeg vokste opp var det veldig få å se opp til og nå er jeg glad for å se at vi har et større mangfold. Det gjelder ikke bare i politikken, men også andre sektorer, sier hun.

STORTINGSVALGET: Bjørnar Moxnes og Seher Aydar. Stortingsvalget 2021. Partilederdebatt i Stortingets vandrehall.

– Jeg har selv fått positive tilbakemeldinger fra unge mennesker og kvinner som føler at de nå har en stemme på Stortinget og føler seg mer inkludert, legger hun til.

Abid Raja: – Velgerne ser ikke lenger på hudfarge

For kultur- og likestillingsminister Abid Raja er det oppløftende at Stortinget vil ha representanter med mangfoldig bakgrunn.

– Velgerne ser ikke lenger på hudfarge, konstaterer Raja.

– Det er kompetansen som avgjør. Din etniske bakgrunn er ikke er lenger et hinder, legger han til og fortsetter:

– Vi kan vel med stolthet si at vi lever ut drømmen til Martin Luther King: Nordmenn bedømmer på bakgrunn av en persons karakter og ikke hudfarge.